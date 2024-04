El Regreso de John Grant: «The Child Catcher»

John Grant regresa al panorama musical con su nuevo single, The Child Catcher, una pieza que promete ser tan enigmática como su título. Este lanzamiento es el preludio de su esperado álbum The Art Of The Lie, que verá la luz el próximo 14 de junio a través de [PIAS] Recordings.

Una Metáfora Musical Profunda

El single The Child Catcher no es solo una canción más en la discografía de Grant. Se trata de una meditación sobre las cicatrices mentales que deja el villano de la película Chitty Chitty Bang Bang en quienes lo recuerdan. Este personaje, que atraía a los niños con dulces para luego encerrarlos, sirve de metáfora para explorar paralelismos más oscuros y reales.

Inspiraciones y Colaboraciones

Grant menciona que este trabajo es también una carta de amor a Dead Can Dance y Vangelis, dos de sus favoritos de todos los tiempos. La génesis de The Art Of The Lie se remonta al otoño de 2022, cuando Grant conoció a Ivor Guest, productor y compositor, en el show de Grace Jones en el Meltdown Festival. Este encuentro fue el chispazo inicial para la creación del álbum.

Un Sonido Cinematográfico

El sonido de The Child Catcher ha sido descrito como suntuoso y lleno de sintetizadores, evocando la majestuosidad de las bandas sonoras de Vangelis y la delicadeza de The Carpenters, si John Carpenter hubiera sido uno de sus miembros. Con The Art Of The Lie, Grant no solo busca entregar un álbum más, sino también una obra con ambición musical y nervio, que equilibra momentos políticos y personales con su característico sentido del humor.

Próximos Pasos

Con las expectativas en aumento, los fans pueden preordenar The Art Of The Lie en vinilo, vinilo rosa o CD. Además, Grant ha anunciado una gira que incluirá fechas en Londres, Glasgow, Dublín y más, prometiendo llevar la experiencia de The Child Catcher y el nuevo álbum a los escenarios.

John Grant nos invita a sumergirnos en su mundo con The Child Catcher, un single que no solo anticipa un álbum, sino que también promete ser una experiencia auditiva profunda y reflexiva.