El regreso de Manic Street Preachers: un viaje nostálgico con «Brushstrokes Of Reunion»

Manic Street Preachers han estrenado su nuevo sencillo Brushstrokes Of Reunion, una pista que forma parte de su próximo álbum Critical Thinking. Este será el decimoquinto álbum de estudio de la banda y su lanzamiento estaba originalmente programado para hoy, pero se ha pospuesto hasta el 14 de febrero debido a retrasos en la producción.

Brushstrokes Of Reunion destaca por sus referencias a The Waterboys y el álbum Life’s Rich Pageant de R.E.M., combinadas con el característico sonido enérgico de los Manics. La letra, interpretada por el vocalista James Dean Bradfield, refleja una mezcla de dolor, y la banda explicó que la canción está inspirada en la cualidad hipnótica de una pintura heredada de alguien que ha fallecido. El video musical, dirigido por Kieran Evans, acompaña perfectamente la atmósfera introspectiva de la canción.

El álbum Critical Thinking ha sido descrito como «un registro de opuestos que colisionan, de dialécticas que buscan un camino de resolución». Nicky Wire, bajista y cantante, comentó que mientras la música tiene una efervescencia y un levantamiento elegíaco, la mayoría de las letras tratan sobre el análisis frío del yo.

Manic Street Preachers: Tres décadas de revolución musical

Manic Street Preachers se formaron en 1986 en Blackwood, Gales, y rápidamente se convirtieron en una de las bandas más influyentes del rock alternativo británico. Su álbum debut Generation Terrorists (1992) fue un éxito inmediato, destacando por su mezcla de punk, glam rock y letras políticamente cargadas. La banda, compuesta por James Dean Bradfield, Nicky Wire, Sean Moore y el desaparecido Richey Edwards, se ganó una reputación por sus enérgicas actuaciones en vivo y su estilo provocador.

En 1994, lanzaron The Holy Bible, un álbum oscuro y visceral que consolidó su estatus en la escena musical. La desaparición de Richey Edwards en 1995 marcó un punto de inflexión en la banda, pero continuaron con su carrera, lanzando el aclamado Everything Must Go (1996), que incluía éxitos como A Design for Life.

A lo largo de los años, los Manics han experimentado con diversos estilos musicales, desde el rock alternativo hasta el pop y el post-punk. Álbumes como This Is My Truth Tell Me Yours (1998), Lifeblood (2004) y Futurology (2014) han demostrado su capacidad para reinventarse y mantenerse relevantes.

Con su próximo álbum Critical Thinking y este adelanto Brushstrokes Of Reunion, los Manic Street Preachers continúan su legado de innovación y compromiso artístico, ofreciendo a sus fans una mezcla de nostalgia y frescura.