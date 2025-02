El regreso de The Black Keys con «The Night Before»: frescura y energía renovada

The Black Keys han lanzado su nuevo single The Night Before, que formará parte de su próximo álbum No Rain, No Flowers. Este sencillo, que ya está disponible para escuchar, destaca por su sonido funk y soul, con una orientación más pop. El álbum, el decimotercero del dúo de Ohio, se lanzará más adelante este año a través de Easy Eye Sound/Warner.

Escrito en colaboración con el compositor ganador de un Grammy, Daniel Tashian, The Night Before refleja una evolución en el estilo de Dan Auerbach y Patrick Carney. «Es una canción muy basada en el groove», comentó Auerbach, añadiendo que surgió de una progresión de acordes y que todo se ensambló en unos 30 minutos. Carney destacó la colaboración con nuevos compositores en Nashville como un desafío creativo que les permitió explorar nuevas direcciones.

El videoclip en blanco y negro que acompaña al single, dirigido por Running Bear, muestra al personal de un hotel causando estragos mientras The Black Keys interpretan la canción en directo en una de las habitaciones. Este lanzamiento marca un nuevo capítulo para la banda, que se vio obligada a cancelar su gira norteamericana en 2024 debido a una disputa con su anterior empresa de management.

The Black Keys: Un viaje musical desde el blues hasta la vanguardia

Desde su formación en Akron, Ohio, en 2001, The Black Keys han demostrado una habilidad innata para fusionar el rock de garaje con el blues contemporáneo. Conformada por Dan Auerbach (voz y guitarra) y Patrick Carney (batería), la banda lanzó su primer álbum The Big Come Up en 2002, un trabajo crudo y visceral con el que empezaron a hacerse un hueco en la escena musical.

Con el tiempo, The Black Keys continuaron refinando su sonido y ampliando su audiencia. Álbumes como Thickfreakness (2003) y Rubber Factory (2004) consolidaron su reputación en la escena del rock alternativo. Sin embargo, fue Brothers (2010) el álbum que los catapultó a la fama mundial, gracias a hits como Tighten Up y Howlin’ for You. Este trabajo les valió tres premios Grammy y una creciente base de fans.

El éxito continuó con El Camino (2011), un disco que incluyó éxitos como Lonely Boy y Gold on the Ceiling, y que también fue galardonado con premios Grammy. La evolución del dúo se reflejó en Turn Blue (2014), donde adoptaron un sonido más psicodélico y expansivo.

Tras una breve pausa, The Black Keys regresaron con Let’s Rock (2019), un álbum que volvió a sus raíces rockeras. Delta Kream (2021) rindió homenaje a sus influencias de blues del Mississippi, interpretando clásicos de íconos del género. El reciente lanzamiento de Ohio Players (2024) y el anuncio de No Rain, No Flowers marcan una etapa creativa y ambiciosa en la carrera del dúo.

El regreso de The Black Keys con The Night Before no solo trae nueva música sino también una energía renovada, prometiendo una experiencia musical ambiciosa y aventurera que entrelaza las diversas influencias musicales del dúo. Con un catálogo aclamado por la crítica y una base de fans apasionada, el futuro de The Black Keys parece más brillante que nunca.

