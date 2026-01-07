El universo psicodélico de A$AP Rocky toma forma con «Punk Rocky» y un vídeo lleno de estrellas

El regreso de A$AP Rocky ya es un hecho. Tras casi ocho años sin publicar un álbum, el rapero de Harlem ha irrumpido de nuevo en la conversación musical nada más arrancar el 2026 con Punk Rocky, un single psicodélico y sorprendentemente guitarrero que adelanta su esperado disco Don’t Be Dumb, disponible el próximo 16 de enero. El tema llega acompañado de un videoclip tan delirante como cuidadosamente producido, dirigido por el propio artista junto a Folkert Verdoorn y Simon Becks, y protagonizado por un reparto inesperado: Winona Ryder, Danny Elfman, Thundercat y A$AP Nast.

En el vídeo, Rocky aparece ensayando con una banda punk en un garaje, luciendo rulos rosas en el pelo mientras Ryder observa desde la casa de al lado con una camiseta de Beavis and Butt-Head mientras desayuna un bol de moras. La escena, que mezcla humor y mucho caos, encaja en la narrativa del álbum, donde el artista despliega hasta seis alter egos distintos, cinco de los cuales aparecen en el clip, según nos cuentan desde Variety. La apuesta visual y conceptual no es casual: Rocky lleva meses insinuando que Don’t Be Dumb será su proyecto más ambicioso, retrasado en varias ocasiones mientras afinaba mezcla y masterización.

El lanzamiento ha generado expectación entre fans y medios especializados, que destacan tanto el giro estilístico hacia un indie-rock psicodélico como la presencia de figuras icónicas del cine y la música en el vídeo. Con Punk Rocky, el artista no solo marca el tono de su nuevo álbum: también confirma que su regreso no será discreto. Entre colaboraciones inesperadas, estética cinematográfica y un sonido que rompe con su pasado inmediato, A$AP Rocky parece decidido a reclamar su lugar como uno de los creadores más inquietos y versátiles del hip hop contemporáneo.

La evolución de A$AP Rocky: de Harlem al estrellato global

La trayectoria de A$AP Rocky es una de las más singulares de su generación. Nacido como Rakim Mayers en Harlem, irrumpió en 2011 con la mixtape Live.Love.A$AP, un trabajo que redefinió el sonido del rap neoyorquino al fusionar la tradición del East Coast con influencias del cloud rap y la estética sureña. Su debut oficial, Long.Live.A$AP (2013), consolidó su estatus internacional gracias a éxitos como Fkin’ Problems y colaboraciones con artistas como Kendrick Lamar, Drake o 2 Chainz. Tres años después, At.Long.Last.A$AP (2015) profundizó en un sonido más psicodélico y experimental, con producción de Danger Mouse y apariciones de Rod Stewart y Miguel, demostrando que Rocky no estaba interesado en repetir fórmulas.

En 2018 llegó Testing, su último álbum antes del largo silencio discográfico. Allí exploró texturas industriales, distorsiones y estructuras poco convencionales, colaborando con Frank Ocean, FKA twigs, Kid Cudi y Skepta. Aunque polarizó a la crítica, medios como Pitchfork y Rolling Stone destacaron su ambición y su voluntad de romper moldes. Desde entonces, Rocky ha mantenido presencia mediática a través de colaboraciones, moda —incluyendo su reciente papel como embajador de Chanel— y apariciones en cine, como If I Had Legs I’d Kick You y Highest 2 Lowest.

Ahora, con Don’t Be Dumb, Rocky se enfrenta a un reto crucial: demostrar que sigue siendo un innovador en un panorama musical que ha cambiado radicalmente desde su último lanzamiento. Si Punk Rocky es una pista fiable, el rapero está listo para abrir una nueva etapa donde conviven el punk, la psicodelia, el humor absurdo y una narrativa visual más elaborada que nunca. Su evolución, lejos de estabilizarse, parece acelerarse.

