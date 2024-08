Elias Rønnenfelt se reinventa con «Heavy Glory»

Elias Rønnenfelt, conocido por ser el vocalista de Iceage, ha anunciado su primer álbum bajo su nombre real, titulado Heavy Glory. Este nuevo trabajo saldrá a la luz el 25 de octubre a través de Escho. El álbum incluye el sencillo de mayo Like Lovers Do y la nueva canción No One Else, cuyo video ya está disponible.

Heavy Glory ha sido co-producido por Rønnenfelt y Nis Bysted. El álbum cierra con dos versiones: Sound of Confusion de Spaceman 3 y No Place to Fall de Townes Van Zandt. Además de su trabajo con Iceage, Rønnenfelt ha creado música bajo el nombre de Marching Church, que eventualmente se convirtió en una banda completa y lanzó los álbumes This World Is Not Enough y Telling It Like It Is. El álbum más reciente de Iceage, Seek Shelter, fue lanzado en 2021.

Este nuevo proyecto marca un paso significativo en la carrera de Rønnenfelt, mostrando su versatilidad y capacidad para explorar nuevos territorios musicales. Con colaboraciones y una mezcla de temas originales y versiones, Heavy Glory promete ser un álbum destacado de la recta final de este año 2024.