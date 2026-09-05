Elvis Costello ha compartido «I Turn Around», una grabación inédita hasta ahora que forma parte de «My Aim Is True (49th Anniversary Edition)», la caja de cinco discos con la que repasa el camino hasta su álbum debut de 1977. Es el segundo adelanto de la colección, tras las versiones de «Watching the Detectives» publicadas el mes pasado, y llega como primer corte del segundo disco de la caja, «The Blue Print».

Una canción que ya conocías, aunque nunca la hayas escuchado

«I Turn Around» se grabó en solitario a principios de 1976 en el Hope & Anchor Studio, con Dave Robinson (futuro cofundador de Stiff Records) al otro lado de la mesa de mezclas, y nunca llegó a publicarse en esta forma original. Su estribillo sí acabaría teniendo una segunda vida años después, reconvertido en el de una canción completamente distinta que apareció como cara B de «Imperial Bedroom» (1982). «Cualquiera que haya escuchado ese animado tema se sorprenderá al descubrir que todo el estribillo del título sirvió primero de coro para una historia completamente distinta, escrita 19 años antes», explica Costello en las notas de la caja.

Cinco discos para reconstruir el origen de Elvis Costello

«My Aim Is True (49th Anniversary Edition)» reúne 104 canciones —52 de ellas inéditas— repartidas en cinco discos que trazan la transformación de Declan MacManus, un operador informático londinense, en Elvis Costello: desde maquetas caseras y sesiones domésticas hasta el disco final, grabado con el productor Nick Lowe y la banda Clover en los Pathway Studios. El segundo disco, «The Blue Print», reúne 17 grabaciones de 1975 y 1976 (entre ellas 13 sesiones del Hope & Anchor Studio) que muestran cómo algunas de esas primeras composiciones acabarían transformándose en canciones publicadas mucho después en su carrera. Puedes repasar el resto de contenidos de la caja, incluidas las versiones de «Watching the Detectives», en nuestra cobertura del anuncio original. También puedes repasar la trayectoria completa del artista en su ficha de artista.

La reedición llega producida por el propio Costello junto a Steve Berkowitz, con un libreto de 72 páginas que incluye textos de Nick Lowe, John McFee, Gregg Geller, Bill Flanagan, Warren Zanes, Rosanne Cash, Peter Wolf y Jim James, además de recuerdos de Steve Nieve y Pete Thomas, miembros de The Attractions.

▶ «I Turn Around» — Elvis Costello | 2 de octubre de 2026 | UMe

¿Te suena ya esa melodía de haberla escuchado en otra canción suya? ¿Qué joya inédita de las 52 que trae la caja te apetece más descubrir?

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