Emilia, Pardo y Bazán afinan el pulso emocional con “Qué pena” y anuncian disco y primeras fechas

El quinteto Emilia, Pardo y Bazán sigue desvelando piezas de su próximo trabajo, un álbum que llegará el 15 de mayo y que llevará por título Qué ha sido de los planes que hicimos anoche cuando estábamos borrachos. Será el tercer disco de una banda que, lejos de acomodarse en la ortodoxia indie, ha ido construyendo un universo propio donde conviven guitarras distorsionadas, emoción terrenal y letras que diseccionan lo cotidiano con ironía, afecto y una melancolía muy reconocible.

Su nuevo single, «Qué pena», funciona como un capítulo más de esa serie emocional que el grupo lleva tiempo escribiendo. La canción se mueve entre la crudeza confesional y una épica íntima que recuerda a esa sensación de estar siempre en obras, siempre reconstruyéndose, siempre llegando tarde al lugar equivocado. En palabras del propio texto promocional, es “una balada salvaje sobre el ruido de una vida en la que jamás acaban las obras, siempre en terrible reconstrucción”. También recoge un guiño explícito a Estopa, citando la frase “Y si la cosa se tuerce, pues nos cogemos y nos vamos pa’l pueblo”, que aquí se convierte en un anhelo imposible: ese pueblo al que volver ya no existe.

Además del single, la banda ha anunciado las primeras fechas de presentación, que arrancarán el 25 de abril en Zaragoza, seguirán por festivales como Isla Sónica (Isla Cristina) y El Vid (Ciudad Real), y culminarán en una cita otoñal en la Sala UNI de Madrid el 9 de octubre. Una hoja de ruta que confirma que el grupo llega a este nuevo ciclo con energía renovada y un repertorio que promete dar que hablar.

Emilia, Pardo y Bazán, del ruido íntimo a la épica cotidiana de una generación en obras

Desde sus inicios, Emilia, Pardo y Bazán han destacado por una mezcla muy personal de guitarras afiladas, melodías contagiosas y letras que observan la vida con una mezcla de ironía y vulnerabilidad. Su discografía, que pronto sumará su tercer álbum, ha ido consolidando una identidad sonora reconocible: emoción directa, distorsión bien medida y un enfoque narrativo que convierte cada canción en una pequeña historia. Con Qué ha sido de los planes que hicimos anoche cuando estábamos borrachos, el grupo parece dispuesto a dar un paso más en esa evolución, manteniendo su esencia pero ampliando su alcance emocional y conceptual. Una trayectoria que demuestra que, a veces, la mejor manera de crecer es seguir mirando de frente a lo que duele.

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