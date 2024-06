Eminem conjura la magia del pasado con «Houdini»

El icónico rapero Eminem ha lanzado su nuevo sencillo Houdini, un guiño nostálgico a su éxito de 2002 Without Me. El video musical, dirigido por Rich Lee, está repleto de cameos estelares, incluyendo a Dr. Dre, Snoop Dogg, y Pete Davidson. Con un toque de humor, Eminem revive su disfraz de Robin y se rodea de imitadores de Slim Shady, rememorando su actuación en los MTV Video Music Awards del 2000.

Antes de la revelación de Houdini, Eminem colaboró con el mago David Blaine en un video promocional, donde bromeó sobre hacer “desaparecer su carrera”. Este lanzamiento viene acompañado de rumores sobre un nuevo álbum, posiblemente titulado The Death of Slim Shady (Coup de Grâce), que seguiría a su álbum de 2020 Music to Be Murdered By. Aunque la fecha de lanzamiento aún no se ha confirmado, se espera que llegue en verano.

Las críticas de Houdini han sido variadas, con algunos elogiando el regreso de Eminem a sus raíces humorísticas y otros criticando el uso de lenguaje ofensivo y chistes anticuados. A pesar de las opiniones divididas, el sencillo ha generado un gran revuelo en las redes sociales y entre los fans.