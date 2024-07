Eminem despide a Slim Shady con su nuevo álbum

Eminem ha anunciado la fecha de lanzamiento de su primer álbum desde Music to Be Murdered By en 2020. El nuevo disco, titulado The Death of Slim Shady (Coup de Grâce), estará disponible el viernes 12 de julio. El anuncio se acompaña de un tráiler y dos nuevos sencillos: Houdini, que estrenó hace unas semanas, y Tobey, que lanza a la vez que el anuncio oficial de su nuevo trabajo.

En mayo, Eminem insinuó el lanzamiento del álbum con un obituario para su alter ego, Slim Shady, en el Detroit Free Press. El obituario describía a Slim Shady como un producto de Detroit que se convirtió en un nombre familiar en 1999 con el sencillo My Name Is. La carrera de Slim Shady, marcada por una visión nihilista, ha llegado a su fin, según el obituario.

Eminem lanzó su primer EP, Slim Shady EP, en diciembre de 1997, seguido por The Slim Shady LP en febrero de 1999. En 2019, para celebrar el 20 aniversario del LP, Eminem lanzó una edición ampliada. En 2020, colaboró con Kid Cudi en The Adventures of Moon Man & Slim Shady. Su álbum sorpresa de 2020, Music to Be Murdered By, debutó en el número uno del Billboard 200. Desde entonces, Eminem ha realizado varias actuaciones destacadas, incluyendo el Super Bowl LVI y la ceremonia de inducción al Salón de la Fama del Rock & Roll.