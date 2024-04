Empire Of The Sun Brilla de Nuevo con “Changes”

El dúo australiano Empire Of The Sun ha marcado su regreso triunfal con el lanzamiento de su nuevo single Changes, con el que rompen ocho años de silencio y sirve para abrir tanto una nueva era para la banda como también un completo renacimiento musical, manteniendo su estilo característico mientras se aventuran en un nuevo capítulo.

“Los cambios representan las arenas movedizas del tiempo, los imperios se levantan y caen, pero el sol seguirá brillando”, declaró Lord Littlemore, invitando a los oyentes a sumergirse una vez más en el mundo que han creado. Este single es el preludio de lo que parece ser un emocionante futuro para Empire Of The Sun, con planes de un nuevo álbum y un videoclip dirigido por el director Michael Maxxis.

Con Changes, Empire Of The Sun no solo promete continuar su legado de éxitos como Walking On A Dream y We Are The People, sino también llevar a sus fans a una nueva odisea sonora y visual.

Empire of the Sun: Visionarios del Pop Electrónico

Empire of the Sun, el dúo australiano que ha revolucionado la música electrónica, se formó en 2007 y desde entonces ha dejado una marca imborrable en el género. Con su primer sencillo Walking on a Dream lanzado en 2008, alcanzaron el top diez en Australia y capturaron la atención mundial con su estilo único y visualmente impactante. Su álbum debut homónimo, certificado con doble platino en Australia y oro en Alemania y Reino Unido, fue solo el comienzo de una serie de éxitos que incluyen Ice on the Dune en 2013 y Two Vines en 2016, mostrando su habilidad para fusionar el synth pop, rock electrónico y pop psicodélico. A través de sus álbumes y remixes, como We Are The People (The Remixes) en 2023, Empire of the Sun ha continuado explorando y expandiendo los límites de la música electrónica.

¡Descubre los ritmos vibrantes y las melodías etéreas de Empire of the Sun en su playlist de grandes éxitos en Spotify! Sumérgete en un viaje musical inolvidable con sus canciones más icónicas. Haz clic aquí para empezar a explorar y disfrutar de la colección completa que ha cautivado a fans alrededor del mundo. ¡No te pierdas esta experiencia auditiva única!