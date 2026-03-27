Empress Of transforma la pérdida en un refugio luminoso con su nuevo single “Dream House”

Empress Of regresa con una de las canciones más emotivas de su carrera. “Dream House”, su nuevo single, nace directamente del dolor: Lorely Rodríguez lo escribió después de que su casa familiar quedara destruida en los incendios de California de 2025. El tema funciona como un ejercicio de reconstrucción emocional, un intento de encontrar belleza en medio del trauma y de convertir las ruinas en un espacio simbólico donde volver a empezar.

En un comunicado, Rodríguez recuerda el momento en que, tras perder su hogar, voló a Noruega buscando consuelo. “Se sentía desconcertante y solitario, no era exactamente el confort que esperaba, pero una tarde grabé una nota de voz tocando el piano y murmurando la frase… ‘I wanna build a dream for you’. Ahí empezó todo, como una chispa”, explica. También comparte una reflexión que atraviesa toda la canción: “Alguien dijo que un fénix no nace, se recuerda, y haciendo esto recordé por qué hago música”.

“Dream House” mantiene la sensibilidad pop experimental que caracteriza a Empress Of, pero con una carga emocional más desnuda. La producción es cálida, expansiva, casi como si la artista estuviera levantando ese “hogar soñado” a través de capas de sintetizadores y melodías que respiran esperanza. Es un tema que no rehúye la tristeza, pero tampoco se queda atrapado en ella: avanza, se eleva y encuentra luz en los restos.

El lanzamiento llega tras For Your Consideration (2024), su último álbum, y después del single suelto “Blasting Through the Speakers”, publicado el año pasado. Con “Dream House”, Empress Of demuestra que sigue en un momento creativo especialmente fértil, capaz de convertir experiencias devastadoras en piezas pop que emocionan sin caer en el dramatismo fácil.

Empress Of, una trayectoria que convirtió la vulnerabilidad en un lenguaje pop propio

Desde su debut, Empress Of ha construido una carrera marcada por la experimentación emocional y sonora. Con discos como Me, Us y For Your Consideration, ha explorado la identidad, el deseo, la intimidad y la fragilidad con una mezcla de electrónica elegante y pop inquieto. Su capacidad para transformar vivencias personales en canciones que conectan con una audiencia global la ha convertido en una de las voces más singulares del pop alternativo actual. A lo largo de los años ha colaborado con artistas como Blood Orange, Khalid o Mura Masa, ampliando su paleta sonora sin perder su sello íntimo y confesional. “Dream House” se suma ahora a una discografía que crece desde la honestidad y la búsqueda constante de nuevas formas de contar quién es.

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