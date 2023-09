Empress Of y Rina Sawayama nos conquistan con su colaboración en «Kiss Me»

Empress Of y Rina Sawayama han unido sus fuerzas creativas, revelando su colaboración en forma de un nuevo sencillo, Kiss Me. Esta asociación musical, según un comunicado de prensa, es un adelanto del muy esperado cuarto álbum de Empress Of, siguiendo su lanzamiento en 2020, I’m Your Empress Of, y el EP de 2022 Save Me.

Kiss Me es una tierna balada de amor liderada por el piano en la que Empress Of transmite apasionadamente su anhelo por alguien con letras como «solo toca mis labios y tira de mi pelo, iría a cualquier lugar contigo». En el video musical que lo acompaña, el dúo se presenta en una escena etérea del campo inglés, con su cabello ondeando suavemente en la brisa, lo que añade al atractivo romántico de la canción.

Además, los fans podrán ver a Empress Of como acto de apertura en la actual gira de Rina Sawayama por Estados Unidos, culminando con su propia actuación principal en Los Ángeles el 4 de octubre. Esta dinámica colaboración entre Empress Of y Rina Sawayama promete ser un delicioso regalo para los amantes de la música, así que preparémonos para disfrutarlo.