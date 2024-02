English Teacher estrenan «R&B», un single sobre una ruptura amorosa

La banda de post-punk English Teacher ha lanzado su nuevo single R&B, una canción cargada de rabia y sarcasmo sobre una relación fallida que les provocó un bloqueo creativo. El tema forma parte de su próximo álbum This Could Be Texas, que saldrá el 12 de abril a través de Island. R&B ya se había publicado en 2021, pero ha sido regrabado para su nuevo disco.

La vocalista Lily Fontaine ha explicado que esta canción está inspirada en un exnovio: “Cuando estaba con él, tenía bloqueo de escritor y, para colmo de ironías, la única idea que tenía era para una melodía de R&B, el género que la gente siempre suponía que hacía. En cuanto lo dejó, convertí esa melodía en la letra y el riff de R&B, y se lo llevé a mis tres mejores amigos. Poner el esfuerzo que podrías poner en una pareja, de vuelta en ti mismo y en tu carrera, es guay y sexy y te hace fichar por Island Records y escribir notas de prensa en una furgoneta de gira en Holanda y conocer a Jools Holland. Gracias, tío”.

Lo último de English Teacher

La banda ha lanzado previamente Albert Road, Mastermind Specialism, Nearly Daffodils y The World’s Biggest Paving Slab como adelantos de su nuevo disco, que definen como «si hubieras ido al espacio y resulta que es casi idéntico a Doncaster. Es sobre los intermedios, es sobre el hogar, y es sobre los caminos del deseo«.