Épico regreso de Mumford & Sons junto a Pharrell Williams

Tras un parón de cinco años desde su último material discográfico, Mumford & Sons regresan de forma épica con la publicación de Good People, un temazo digno de celebrar producido por el icónico Pharrell Williams.

Aunque Mumford & Sons y Williams llevan años coincidiendo en festivales, es durante el verano pasado cuando la conexión entre ambos se materializa y comienzan a grabar material juntos. En ese entorno nace Good People.



La banda presentó la canción el pasado 16 de enero durante la Semana de la Moda Masculina de París, en un breve set en directo del que solo pudieron disfrutar los asistentes al desfile de presentación de la tercera colección de Williams para Louis Vuitton.



El sonido del sencillo, muy fiel al estilo de Mumford & Sons, se ve enriquecido con unos coros sublimes en los que participan el propio Williams y los Native Voices of Resistance, una agrupación de seis voces provenientes de tribus nativas de las Grandes Llanuras del Norte. El ritmo es contundente, se apoya mucho en la percusión y se fusiona de forma armoniosa con todas las voces.



La letra exhibe a la banda listos para la revolución. Marcus Mumford, vocalista, da la bienvenida a la gran revelación bajo lemas como I was under once water / and now I am on fire o, el que ya predecimos como un himno, Good people been down for so long / and now it’s like the sun is rising.



La pista, con raíces en el Lejano Oeste, encajó a la perfección en el concepto de la colección gracias a los cantos de los Native Voices y las danzas tribales de un grupo de indígenas que acompañaron a Mumford & Sons y Pharrell Williams en la actuación. Esta combinación mágica creó una atmósfera única que conectó intensamente con el público del desfile.



El regreso de Mumford & Sons se produce después de una serie de cambios en la configuración del grupo, marcados por la salida de Winston Marshall en 2021 tras 14 años en la banda. Sin embargo, Marcus Mumford, Ted Dwane y Ben Lovett regresan por todo lo alto, creando un himno contundente con una producción impecable.

Aunque aún no está claro si Good People será el preludio de un nuevo álbum, la canción ha generado muchas esperanzas entre los fans de la banda. Mientras esperamos impacientes por una confirmación de un nuevo proyecto, nos aferramos a este tema lleno de vida, que recomendamos fervientemente, así como el video de la actuación en directo.