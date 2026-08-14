Erykah Badu y The Alchemist han confirmado lo que llevaba más de un año fraguándose entre rumores, actuaciones sorpresa y singles sueltos: un álbum conjunto, listo para el 28 de agosto, acompañado de un nuevo adelanto titulado “Witch Doctor”. El anuncio llega dieciséis años después de New Amerykah Part Two (Return of the Ankh), el último disco de estudio en solitario de la cantante de Dallas, y confirma que su reencuentro con el productor de Beverly Hills no era un simple experimento pasajero, sino el proyecto más ambicioso de su carrera reciente.

El disco, editado a través de Control FREAQ Records y Young Recordings, se ha grabado a lo largo de dieciocho meses repartidos entre Dallas y Los Ángeles. Aunque las plataformas digitales todavía lo listan sin título oficial, tanto Badu como Alchemist se refieren a él de forma habitual como Abi & Alan, en homenaje al segundo nombre de la cantante y al de pila del productor. El propio “Witch Doctor” ya deja claro por dónde van los tiros: casi siete minutos de groove hipnótico en los que Badu enumera, entre risas, todas las brujas que no es, desde Glinda hasta Stevie Nicks, antes de asegurar que sabe cómo romper una maldición.

Dieciséis años después, el hechizo vuelve a funcionar

La espera no ha sido precisamente corta. Desde 2010, cuando publicó New Amerykah Part Two (Return of the Ankh), Badu solo había ofrecido la mixtape But You Caint Use My Phone (2015) y colaboraciones puntuales con artistas como Jamie xx o Rapsody, con quienes ya había demostrado que su voz seguía intacta en temas como “F.U.” o “3:AM”. Ahora, el proyecto con Alchemist llega precedido de dos adelantos: “Next to You”, publicado en junio de 2025 tras una primera sesión de estudio en Los Ángeles, y “Echos 19 (mix 122)”, exclusiva de Amazon Music que Badu estrenó en directo durante su concierto por el Juneteenth en Dallas.

Entre 2024 y 2025, la pareja incluso rodó el repertorio en shows íntimos y sin móviles junto a The Cannabinoids, el colectivo habitual de Badu, mientras Alchemist manejaba la MPC en directo. Para presentarlo como se merece, ambos artistas encabezan una gira norteamericana este otoño junto a De La Soul, con paradas confirmadas como el Ravinia Festival de Highland Park el 10 de septiembre, el RBC Amphitheatre de Toronto el 13 de septiembre, el Forest Hills Stadium de Nueva York el 18 de septiembre o el mítico Hollywood Bowl de Los Ángeles el 29 de septiembre, entre muchas otras fechas repartidas por Estados Unidos y Canadá. Badu y Alchemist han insistido en que la gira continuará después por Reino Unido y Europa, aunque todavía no se han confirmado fechas concretas fuera de Norteamérica.

De “Baduizm” a “Abi & Alan”: una vida dedicada a redefinir el soul

Erykah Badu lleva casi tres décadas siendo una de las voces más singulares de la música negra estadounidense. Su debut, Baduizm (1997), la situó de inmediato como referencia del neo-soul junto a nombres como D’Angelo o Jill Scott, una etiqueta que ella misma ha matizado siempre a su manera, mezclando jazz, funk y una espiritualidad muy personal. Discos como Mama’s Gun (2000), del que este año se ha reeditado una edición por su 25 aniversario, o la saga New Amerykah (2008 y 2010), consolidaron su fama de artista inclasificable, capaz de reinventarse en cada entrega sin perder su sello.

Esa inquietud por seguir explorando es la que la llevó hasta Alchemist. Según ha contado la propia cantante, todo arrancó cuando le confesó a su socia creativa Cold Cris que siempre había querido rapear sobre “The Realest”, el beat que Alchemist produjo para Mobb Deep en 1999. La confidencia llegó a oídos del productor, que llevaba años queriendo trabajar con ella, y el encuentro entre ambos derivó primero en una charla y después en año y medio de sesiones. Alchemist, mientras tanto, no ha dejado de sumar créditos: este año publicó Alfredo 2 junto a Freddie Gibbs, secuela del aclamado Alfredo (2020), y su nombre sigue siendo sinónimo de calidad en el hip hop underground, como ya demostró produciendo el adelanto de Quaranta de Danny Brown.

Un sonido que no cabe en una sola etiqueta

El método de trabajo, según han explicado ambos, fue sencillo sobre el papel y complejo en la práctica: Alchemist enviaba lotes de instrumentales y Badu los desmontaba y volvía a construir, añadiendo capas de instrumentación propia (desde kalimba hasta baterías en vivo) hasta convertirlos en algo que ya no sonaba solo a él ni solo a ella. El resultado, a juzgar por “Witch Doctor”, se mueve entre el soul, el blues, el funk, el rock, el jazz y el hip hop más experimental sin quedarse fijo en ninguno. Ninguno de los dos ha querido revelar todavía el tracklist completo del disco, aunque sí se sabe que constará de diecisiete cortes y que “Witch Doctor” ocupa una de las primeras posiciones.

Con dieciséis años de silencio discográfico de por medio, la propuesta llega en un momento en el que Badu ha estado más ocupada que nunca fuera de los estudios (girando, formando a nuevas generaciones, ejerciendo de doula y criando a sus hijos). Ese tiempo parece haber alimentado, más que frenado, las ganas de volver a decir algo nuevo, y “Witch Doctor” suena precisamente a eso: una artista que no tiene nada que demostrar y que se divierte haciendo lo único que solo ella y Alchemist saben hacer juntos.

▶ “Witch Doctor” — Erykah Badu, The Alchemist | 13 de agosto de 2026 | Control FREAQ Records / Young Recordings

¿Qué esperas del reencuentro entre Erykah Badu y The Alchemist: alquimia pura o experimento arriesgado?

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter, Bluesky o Telegram) o nuestro canal oficial de Whatsapp.