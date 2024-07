Escucha “Lazy Sod”, el último sencillo de Deep Purple

Deep Purple ha lanzado su nuevo sencillo Lazy Sod, el tercero de su próximo álbum 1=, producido por Bob Ezrin. Este álbum, que saldrá el 19 de julio a través de earMUSIC, es el primer lanzamiento completo de la banda desde 2021 y su primer álbum de material original desde Whoosh! en 2020.

La inspiración para el título de la canción proviene de una conversación entre el vocalista Ian Gillan y una joven periodista, quien lo comparó con Dolly Parton y sus 5,000 canciones, llamándolo “lazy sod”. Las letras de la canción reflejan un tono ligero y humorístico, con frases como “The world’s on fire / And I can’t get my arse out of bed” (“El mundo está en llamas / Y no puedo sacar el culo de la cama”).

Además, Deep Purple ha anunciado una nueva gira por el Reino Unido titulada One More Time, que incluirá éxitos como Smoke On The Water y Highway Star. Las fechas de la gira son en noviembre, con paradas en Birmingham, Londres, Leeds, Manchester y Glasgow.