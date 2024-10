Escucha “She Cleans Up”, el nuevo sencillo de Father John Misty

El aclamado músico Father John Misty ha lanzado su nuevo sencillo She Cleans Up, una poderosa canción que forma parte de su próximo álbum Mahashmashana. Este nuevo tema destaca por su letra evocadora y su producción innovadora, reflejando la evolución artística de Joshua Tillman (verdadero nombre del artista). La canción ya había sido compartida en su Soundcloud oficial y presentada en directo durante su reciente gira, generando gran expectación entre sus seguidores.

Este sencillo es solo un adelanto de lo que podemos esperar de Mahashmashana, que saldrá a la venta el 22 de noviembre a través de Sub Pop/Bella Union. Además de She Cleans Up, el álbum incluirá otros temas como Screamland y I Guess Time Just Makes Fools Of Us All, prometiendo ser una obra maestra que consolidará aún más la carrera de Father John Misty.

Para promocionar este nuevo trabajo, Father John Misty realizará una gira por el Reino Unido y Europa la próxima primavera, con una actuación destacada en el histórico Royal Albert Hall de Londres el 15 de abril, pero que por el momento no tiene fechas en España. La producción del single y del álbum ha sido co-producida por Tillman y Drew Erickson, asegurando una calidad sonora excepcional.