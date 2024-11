Escucha «You Got Me Searching», la nueva cara B de Jack White

Jack White ha vuelto a sorprender a sus seguidores con el lanzamiento de una nueva cara B titulada You Got Me Searching. Esta canción, que forma parte de las sesiones de grabación de su último álbum No Name, ya está disponible en las plataformas de streaming.

Además, Jack White ha anunciado una extensa gira que abarcará Norteamérica, Australia, Nueva Zelanda y Japón. La gira No Name comenzará en diciembre con una serie de conciertos en Australia y Nueva Zelanda, seguida de una breve etapa en Norteamérica y Japón en 2025. Las entradas para todas las fechas recién anunciadas estarán a la venta a partir del 22 de noviembre a las 10 a.m. hora local a través de Ticketmaster en cada una de las regiones.

De todos modos, no os impacientéis, que ya ha dicho que muy pronto habrá fechas en Europa, así que seguramente también tengamos un ejemplo de su talento por aquí.

Con este nuevo lanzamiento y la gira mundial, Jack White sigue demostrando por qué es uno de los artistas más influyentes y dinámicos de la escena musical actual.

Jack White: El Maestro del Rock Alternativo

Jack White, nacido como John Anthony Gillis, es una figura icónica en el mundo del rock alternativo. Conocido por su trabajo como guitarrista y vocalista de The White Stripes, White alcanzó la fama internacional con el álbum White Blood Cells y el éxito Fell in Love with a Girl. Tras la disolución de The White Stripes, continuó su carrera con proyectos como The Raconteurs y The Dead Weather, además de su exitosa carrera en solitario.

Su discografía en solitario incluye álbumes aclamados como Blunderbuss, Lazaretto y Boarding House Reach. Cada uno de estos trabajos muestra su habilidad para fusionar géneros y su pasión por la música analógica. En 2022, lanzó dos álbumes: Fear of the Dawn y Entering Heaven Alive, consolidando su reputación como un innovador incansable.

Además de su carrera musical, White es el fundador de Third Man Records, un sello discográfico que apoya a artistas emergentes y promueve la grabación en vinilo.

