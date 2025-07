Ethel Cain deslumbra con su nuevo sencillo «Fuck Me Eyes»

Ethel Cain, la visionaria cantautora y productora, ha lanzado Fuck Me Eyes, el segundo sencillo de su próximo álbum Willoughby Tucker, I’ll Always Love You, que llegará el 8 de agosto vía Daughters of Cain. Producido y grabado por Hayden Anhedönia en sus estudios en Daleville, Alabama, Coraopolis, Pensilvania, y Tallahassee, Florida, el tema de seis minutos combina sintetizadores nostálgicos, guitarras etéreas y un ritmo mid-tempo, evocando el pop de los 80 y rindiendo homenaje a Bette Davis Eyes de Kim Carnes. El sencillo, acompañado de un visualizer, explora las ansiedades adolescentes y los sentimientos complejos de Cain hacia una rival amorosa, según describe Anhedönia.

Fuck Me Eyes sigue a Nettles como adelanto del álbum, una precuela narrativa de su aclamado debut Preacher’s Daughter (2022). La canción, que data de las primeras demos de Cain, retrata a una joven rebelde que busca atención, pero carga con la soledad y una reputación injusta. Medios como Pitchfork y Clash Magazine elogian su narrativa emotiva y su evolución sonora, destacando su voz contenida que culmina en un clímax apasionado. Cain también anunció una gira, incluyendo cinco noches en el Eventim Apollo de Londres, consolidando su ascenso en la escena alternativa.

Ethel Cain: La narradora mística del indie americano

Ethel Cain, el alter ego de Hayden Anhedönia, ha emergido como una de las voces más singulares del indie-folk y el pop alternativo desde su debut. Nacida en Florida, Anhedönia creó el personaje de Ethel Cain para explorar narrativas complejas sobre amor, trauma y espiritualidad, inspiradas en su crianza en el sur estadounidense. Su primer álbum, Preacher’s Daughter (2022), un opus conceptual de 75 minutos, combinó folk, ambient y rock gótico, ganando aclamación por temas como American Teenager y Gibson Girl. Su habilidad para tejer historias cinematográficas, junto con una estética que mezcla lo sagrado y lo profano, la ha convertido en un icono de la escena alternativa, comparada con Lana Del Rey y Kate Bush.

La discografía de Cain incluye EPs como Inbred (2021) y Golden Age (2019), además del reciente proyecto experimental Perverts (2025), un EP de 90 minutos que explora paisajes sonoros más abstractos. Su próximo álbum, Willoughby Tucker, I’ll Always Love You (2025), es una precuela de Preacher’s Daughter y promete profundizar en las ansiedades adolescentes, como se refleja en sencillos como Nettles y Fuck Me Eyes. Con giras internacionales y una base de fans leal, Cain ha redefinido el storytelling musical, utilizando su sello Daughters of Cain para mantener control creativo y autenticidad en su visión artística.

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter o Bluesky) o nuestro canal oficial de Whatsapp.