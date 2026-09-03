Teenage Fanclub han confirmado a Euros Childs como telonero de su gira española de octubre, y lo han hecho justo cuando la banda estrena “There Was You”, segundo adelanto de “Do Not Dare To Dream”, su nuevo álbum, que ya adelantamos en CrazyMinds cuando se anunció el pasado julio. El galés abrirá diez de los doce conciertos del tour, con dos únicas excepciones: San Fernando (Cádiz) y Zaragoza. La gira, coproducida por Houston Party y Just Life Music, arranca el 4 de octubre y se cierra el 17 en Barcelona.

Un telonero que ya forma parte de la familia

La elección de Euros Childs como telonero no tiene mucho de casualidad: el músico galés toca los teclados y canta con Teenage Fanclub desde hace años, y ha participado en sus tres últimos álbumes de estudio, incluido este “Do Not Dare To Dream”. Antes de eso, Childs lideró Gorky’s Zygotic Mynci, banda de culto del neo-psych galés que fundó en 1991, siendo todavía un adolescente, junto a compañeros de instituto en Carmarthen, y que se disolvió en 2006, tras casi tres lustros de carrera. Gorky’s fueron, durante los 90 y principios de los 2000, una de las bandas más queridas del indie psicodélico galés, con un sonido que mezclaba folk, pop de cámara y una excentricidad muy british que les ganó un pequeño pero fiel público también en Estados Unidos. Tras su disolución, Childs desarrolló en paralelo una carrera en solitario que arrancó en 2006 con “Chops” y que, tres años después, encontró su propio sello con la fundación de National Elf Records. A día de hoy acumula más de veinte álbumes propios, entre los que destacan trabajos recientes como “Thrips” (2023), “Beehive Beach” (2024) y “A-Pop” (2025). Una producción casi inabarcable que convive, sin que parezca costarle ningún esfuerzo, con su papel dentro de Teenage Fanclub, donde su piano y sus armonías vocales aportan un color muy distinto al de las guitarras luminosas de Blake y McGinley.

Todas las fechas donde Childs abrirá para Teenage Fanclub

Euros Childs telonea la gira en Sevilla (Sala Custom, 5 de octubre), Granada (Teatro CajaGranada, 6), Murcia (Sala Mamba!, 7), Santiago de Compostela (Sala Capitol, 9), Oviedo (Kuivi Almacenes, 10, con las entradas ya agotadas), Bilbao (Kafe Antzokia, 11), Pamplona (Zentral, 14), Madrid (Lab / Wagon, 15), Valencia (Moon, 16) y Barcelona (Razzmatazz 2, 17). Las únicas fechas sin telonero son San Fernando, el 4 de octubre, y Zaragoza, el 12, donde Teenage Fanclub actuarán solos. Podéis consultar todos los detalles y enlaces de entradas de la gira completa en nuestro artículo dedicado.

“There Was You”, segundo asalto a “Do Not Dare To Dream”

El anuncio del telonero llega acompañado de “There Was You”, el segundo single de “Do Not Dare To Dream”, que sucede a “Day In The Sun” como adelanto del disco. Se trata de una balada reflexiva y brillante, de esas que se apoyan en la voz y dejan que las guitarras entren solo cuando hace falta, y que confirma la misma sensación de calma serena que ya apuntaba el primer avance: Teenage Fanclub, treinta y siete años después de su formación, no necesitan reinventarse para seguir sonando vitales.

“Do Not Dare To Dream” será el decimotercer álbum de estudio de la banda escocesa y llegará el 9 de octubre a través de Merge Records, su sexto álbum publicado con el sello. El disco se ha grabado en el Black Bay Studio, en la remota isla escocesa de Great Bernera, a unos 350 kilómetros de Glasgow, con Norman Blake y Raymond McGinley trabajando junto a Euros Childs, Francis Macdonald y Dave McGowan. Según ha explicado Blake, el título del disco es casi una burla hacia esos mensajes de autoayuda que invitan a “atreverse a soñar”, una filosofía que a él le parece poco realista. Raymond McGinley, por su parte, ha resumido el espíritu general del disco como la posibilidad de mantenerse animado y optimista incluso cuando las cosas, en general, no van especialmente bien.

▶ “Do Not Dare To Dream” — Teenage Fanclub | 9 de octubre de 2026 | Merge Records

¿Conocíais ya el trabajo en solitario de Euros Childs, o lo descubriréis ahora como telonero de Teenage Fanclub? ¿Y qué tal os suena “There Was You” como segundo adelanto?

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