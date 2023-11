Everything Everything presenta «The Mad Stone», el segundo adelanto de su disco «Mountainhead»

La banda británica de indie rock Everything Everything ha lanzado su segundo sencillo, The Mad Stone, de su próximo séptimo álbum, Mountainhead. El tema, que tiene un tono apocalíptico, fue producido por Alex Robertshaw y Tom A.D. Fuller, miembros de la propia banda. El cantante Johnathan Higgs explicó que la canción narra la historia de una sociedad que construye una enorme montaña a costa de vivir en un gran agujero.

Mountainhead es un disco conceptual que explora la idea de una sociedad alternativa en la que los más pobres trabajan sin descanso para mantener a los más ricos en la cima de la montaña. Según Higgs, el disco se inspira en la situación actual del mundo, marcada por la pandemia y la desigualdad. El disco saldrá a la venta el 1 de marzo y ya se puede reservar.

Además, Everything Everything ha anunciado una gira por el Reino Unido que comenzará en marzo de 2024. Las entradas se pondrán a la venta el próximo viernes 3 de noviembre a las 9 de la mañana , aunque los fans que reserven el disco tendrán acceso a una preventa especial.