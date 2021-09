Explosions In The Sky estrena “Flying” como adelanto de su nueva banda sonora para un documental de naturaleza

Título del nuevo disco: Big Bend (An Original Soundtrack For Public Television)

Artista: Explosions In The Sky

Fecha de publicación: Se publicará el 1 de octubre, un día antes de que el documental al que pone banda sonora, titulado Big Bend: The Wild Frontier Of Texas, se transmita por la PBS.

Más datos: Es el primer disco de Explosions In The Sky desde que en 2016 publicasen The Wilderness y celebrasen su 20° aniversario como banda en 2019.

En este caso, como mencionamos antes, estamos ante una banda sonora para un documental sobre la naturaleza basado en su Texas natal.

¿Tenemos single de adelanto? Sí, se llama Flying.

¿Hay videoclip? Sí, un extracto del documental que incluye tomas en cámara lenta de uno de los aves reflejados en la grabación volando alrededor de un idílico paisaje montañoso. Puedes verlo a continuación.