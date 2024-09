Faithless rinde homenaje a Maxi Jazz con nuevo sencillo y anuncia gira

Faithless ha lanzado un nuevo sencillo titulado I’m Not Alone (Rest Well Maxwell), en homenaje a su exmiembro Maxi Jazz, fallecido en 2022. La canción, que cuenta con la colaboración vocal de LSK, se lanzó el 30 de agosto, coincidiendo con el 26º aniversario de su éxito mundial God Is A DJ. Este nuevo tema es un tributo a varios grandes artistas que han fallecido, incluyendo a su icónico líder Maxi Jazz.

Además, Faithless ha anunciado una extensa gira por el Reino Unido y Europa para noviembre y diciembre de 2024. La gira, que será la más grande de la banda en diez años, comenzará el 1 de noviembre en el O2 Academy de Edimburgo y concluirá el 14 de diciembre en el Poolen de Copenhague. Entre las ciudades incluidas en la gira están Belfast, Newcastle, Birmingham, Bristol, Brighton, Londres y Manchester. La banda también ha lanzado recientemente otro sencillo titulado Find A Way, que formará parte de su próximo octavo álbum Champion Sound.

Los miembros sobrevivientes, Sister Bliss y Rollo, expresaron su gratitud por el apoyo recibido tras la muerte de Maxi Jazz y destacaron que nunca dejaron de hacer música, incluso durante la enfermedad de Maxi. La gira incluirá actuaciones en festivales y conciertos propios, con Tinlicker como acto de apertura.