Fat Dog no dan tregua, y menos con la cuenta atrás para su segundo disco ya en marcha. El septeto londinense ha compartido “Call It What You Want”, cuarto adelanto de “Cancel Me (I’m Tired)”, su esperado segundo álbum, en una canción que mezcla furia post-punk con sintetizadores de rave y esconde, detrás del caos habitual de la banda, una letra bastante más personal de lo que parece a primera escucha.

Un vídeo grabado en su propio festival improvisado

“Call It What You Want” llega acompañada de un vídeo grabado durante Woofstock, el concierto al aire libre que la propia banda organizó la semana pasada en Bermondsey (Londres) ante unos 500 fans. El tema, que la propia Radio 1 ha coronado como Hottest Record del día, combina la abrasión post-punk habitual del grupo con líneas de sintetizador casi eufóricas, en un contraste que resume bien hacia dónde apunta este segundo disco: apenas tres minutos de canción que no se quedan quietos ni un segundo, con la suficiente energía como para convertir a cualquier público en una masa completamente descontrolada.

Por debajo del ruido, la canción esconde una reflexión bastante más íntima sobre la herencia familiar: el cantante Joe Love ha explicado que la escribió pensando en los problemas de gente de su propia familia, y en la duda de si a él podría llegar a pasarle lo mismo, si es algo que lleva en el ADN. Un contraste, el de la energía desatada en directo y la introspección en la letra, que se ha convertido en marca de la casa para una banda que nunca ha tenido miedo de mezclarlo todo.

De sensación de culto en Londres a “Cancel Me (I’m Tired)”

Fat Dog se formaron en 2020 en el sureste de Londres en torno a Joe Love (voz y composición), completado hoy por Chris Hughes, Morgan Wallace, Ellis Dickson, Michael Dunlop, Dillon Harrison y Jed Bevington. Antes incluso de publicar una sola canción ya se habían ganado fama de imprescindibles en directo gracias a sus actuaciones en salas como The Windmill de Brixton. El propio Hughes explicó en una entrevista con NME que lo que tiene esta banda es especial, que en los grupos de sus amigos suele haber cierta tensión constante, y que Fat Dog, en cambio, disfrutan de esos momentos en los que todo encaja sobre el escenario y son conscientes, mirándose entre ellos, de que están dando un buen concierto. Esa reputación se confirmó con su álbum debut, “WOOF” (2024), que recibió una crítica de cinco estrellas en NME, que lo describió como una mezcla de descaro, desquicie y sensacionalismo, y que los colocó de inmediato entre las bandas revelación más comentadas del Reino Unido, con giros que iban del rave más desatado a la psicodelia y el noise rock sin previo aviso.

“Cancel Me (I’m Tired)” es la confirmación de que aquello no fue un espejismo: el disco, que llegará el 2 de octubre a través de Domino Records, ya ha ido dejando pistas de su ambición con “Go Fuck Urself”, con la canción que da título al álbum, y con “Shit Love”, tercer adelanto que ya cubrimos en CrazyMinds hace unas semanas. Diez canciones que, según ha prometido la propia banda, mezclan electro-punk, rave, psicodelia, cuerdas e incluso guiños al country, sin renunciar a nada de lo que hizo interesante a Fat Dog desde el principio. En lo lírico, el disco promete tocar temas tan dispares como la adicción, los lazos familiares, el amor, la inteligencia artificial, los antepasados o los extraterrestres, en la línea de humor desatado y falta total de filtro que ya caracterizaba a la banda en “WOOF”.

Fat Dog, cerca de España este mes

La banda no para de girar, y parte de esa gira pasa por España en las próximas semanas: Fat Dog actuarán este viernes 4 de septiembre en el PHE Festival de Tenerife y el 19 de septiembre en el Our Fest de Ourense, antes de volver en octubre con conciertos de sala el día 15 en la Galileo Galilei de Madrid y el 17 en Varias Salas de Barcelona, ya de gira propia para presentar el nuevo álbum. Una agenda que se suma a un calendario todavía más apretado por Europa a lo largo de septiembre, octubre y noviembre, con paradas en Holanda, Alemania, Francia, Bélgica, Dinamarca e Irlanda, antes de que la banda cierre el año con su primera gira por Australia en diciembre.

▶ “Call It What You Want” — Fat Dog | 3 de septiembre de 2026 | Domino Records

¿Qué os parece este cuarto adelanto de “Cancel Me (I’m Tired)”? ¿Iréis a verlos a alguna de sus fechas en España, o los descubriréis directamente con el disco completo?

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