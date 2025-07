Fat Dog desata la locura con su nuevo single «Pray To That»

El quinteto londinense Fat Dog ha vuelto a encender la escena musical con su nuevo single Pray To That, el segundo lanzamiento tras su aclamado álbum debut WOOF., publicado en septiembre de 2024. Esta frenética pista, coproducida por el vocalista Joe Love y Dan Carey en el estudio de este último, combina un ritmo vertiginoso con letras cargadas de humor sarcástico, donde Love reflexiona sobre el caótico estilo de vida de la banda. El resultado es una explosión de electro-punk que captura la esencia salvaje de sus directos, habitualmente comparados con el caos bailable de The Rapture o My Life With The Thrill Kill Kult.

El videoclip, dirigido por Dylan Coates, muestra a Love como un predicador desquiciado, añadiendo un toque teatral al tema. Pray To That llega tras Peace Song, su anterior single, y consolida la reputación de Fat Dog como una de las bandas más impredecibles del Reino Unido. Además, el grupo, formado por Joe Love, Chris Hughes, Morgan Wallace, Jacqui Wheeler y Johnny ‘Doghead’ Hutch, ha anunciado una extensa gira por EE. UU. en septiembre y actuaciones en festivales como Sziget y Rock En Seine. Tras arrasar en Glastonbury con cuatro conciertos en 27 horas, Fat Dog promete seguir siendo sinónimo de energía desbocada.

Fat Dog: El torbellino del electro-punk londinense

Formados en el vibrante sur de Londres, Fat Dog irrumpió en la escena musical en 2021 con una propuesta que mezcla electro-punk, rave y un toque de caos teatral. La banda, compuesta por Joe Love (voz), Chris Hughes (batería), Morgan Wallace (teclados), Jacqui Wheeler (bajo) y Johnny ‘Doghead’ Hutch (guitarra), se consolidó rápidamente gracias a sus explosivos directos, descritos como una mezcla de desenfreno y energía desquiciada. Su música, influenciada por actos como The Rapture y LCD Soundsystem, captura un espíritu hedonista que resuena en clubes y festivales. Tras ganar notoriedad en el circuito underground, su actuación en Glastonbury 2024, con cuatro conciertos en 27 horas, los catapultó como una de las bandas más impredecibles del Reino Unido, según The Guardian. Su estilo, que combina ritmos bailables con letras mordaces, ha sido alabado por su autenticidad y frescura.

La discografía de Fat Dog comenzó con singles como All The Same y King Of The Castle en 2023, que anticiparon su sonido salvaje y adictivo. En septiembre de 2024 lanzaron su álbum debut WOOF., coproducido por Joe Love y Dan Carey, un trabajo que NME calificó como “una patada de energía pura”. El disco, con nueve pistas, incluye éxitos como Running y Boomdeyada. Le siguieron los singles Peace Song y Pray To That en 2025, este último consolidando su evolución hacia un sonido más pulido pero igualmente feroz. Con giras por EE. UU. y festivales como Sziget, Fat Dog no muestra signos de frenar su ascenso meteórico.

