Fat Dog lanza su nuevo sencillo «Wither» con un video inspirado en videojuegos de los 90

La banda londinense Fat Dog ha lanzado su nuevo sencillo Wither, que formará parte de su álbum debut Woof, programado para salir el 6 de septiembre a través de Domino.

La canción puede describirse como oscura y brutal, capturando a la perfección la energía que caracteriza los conciertos de la banda. El video musical, dirigido por Ryan Vautier, está inspirado en los videojuegos de los años 90 y muestra a los miembros de la banda entrando en diferentes mundos, enfrentándose a traficantes de huesos y calaveras cantantes antes de unirse para luchar contra el jefe final, Gerald.

El sencillo Wither sigue a otros lanzamientos de 2024 como Running, I Am The King y All The Same, así como King Of The Slugs de 2023, todos incluidos en Woof. El álbum fue co-producido por Joe Love, James Ford y Jimmy Robertson, y la banda cita influencias de Bicep, I.R.O.K, Kamasi Washington y el grupo ruso de EDM Little Big.