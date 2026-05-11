Fat Dog regresan en 2026 con «Go Fuck Urself», su primer single del año publicado este 11 de mayo a través de Domino Records. El septeto londinense vuelve así tras los singles independientes «Peace Song» y «Pray To That», lanzados el verano pasado, y anuncia al mismo tiempo una extensa gira por el Reino Unido y Europa que se extenderá hasta diciembre.

El single está coproducido por el frontman Joe Love junto a Oli Bayston, conocido por su trabajo con Mary in the Junkyard, Kelly Lee Owens y Alexis Taylor. El resultado son tres minutos de electro-pop eufórico donde los sintes de inspiración ochentera conviven con ritmos de groove balear, en un giro hacia el pop bailable que amplía la paleta sonora del grupo respecto a su debut.

«Go Fuck Urself», el nuevo single de Fat Dog con videoclip en un ring de lucha libre

Bajo su título aparentemente combativo late una canción de evasión: la letra construye un retrato irónico de quien busca en otros la culpa que le pertenece. Joe Love lo formula con una calma desconcertante: «Some jokers play the same old game / No one to annoy / Find a mirror and the person to blame», y de ahí el tema despega hacia un estribillo absolutamente masivo. El videoclip, dirigido por Nine Screens (Dylan Coates y Travis Barton), traslada ese espíritu al ring de un combate de lucha libre, con Love enfundado en chaleco de cuero y sombrero de cowboy mientras el grupo actúa rodeado de animadoras y sosias de estrellas del pop que observan con desaprobación.

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El single llega tras un 2025 en el que la banda mantuvo el pulso con dos entregas autónomas: la frenética «Pray To That» y «Peace Song». Ambas confirmaron que Fat Dog no tenían intención de acomodarse en los territorios explorados durante WOOF. (2024). Ahora, con «Go Fuck Urself», el grupo señala una dirección más abiertamente pop sin abandonar la energía física que define sus conciertos.

Fat Dog en gira: fechas de 2026 en Europa y el Reino Unido

Junto al single, Fat Dog confirman una agenda extensa que incluye festivales de verano, tres fechas como teloneros de los Foo Fighters en varios recintos europeos —Berlín, Viena y Milán— y una gira de salas en otoño con el Brixton Academy de Londres como cita central el 24 de octubre. No hay fechas en España anunciadas por el momento.

Mayo 2026

13 mayo – Nuits Sonores, Lyon (FR)

– Nuits Sonores, Lyon (FR) 16 mayo – Get Together Festival, Sheffield (UK)

– Get Together Festival, Sheffield (UK) 23 mayo – Shindig Festival, Malmesbury (UK)

– Shindig Festival, Malmesbury (UK) 24 mayo – Bearded Theory, Derbyshire (UK)

– Bearded Theory, Derbyshire (UK) 30 mayo – Dauwpop Festival, Hellendorn (NL)

– Dauwpop Festival, Hellendorn (NL) 31 mayo – Ekko, Utrecht (NL)

Junio 2026

6 junio – Beau Weekend / This Is Not a Love Song Fest, Nîmes (FR)

– Beau Weekend / This Is Not a Love Song Fest, Nîmes (FR) 14 junio – Kesärauha Festival, Turku (FI)

– Kesärauha Festival, Turku (FI) 21 junio – Pinkpop Festival, Landgraaf (NL)

– Pinkpop Festival, Landgraaf (NL) 22 junio – In Music Festival, Zagreb (HR)

– In Music Festival, Zagreb (HR) 27 junio – Crystal Palace Park, Londres (UK) — soporte a Kneecap

Julio 2026

17 julio – Rock Herk Festival, Hasselt (BE)

– Rock Herk Festival, Hasselt (BE) 18 julio – Dour Festival, Dour (BE)

– Dour Festival, Dour (BE) 23 julio – SEI Festival, Corigliano d’Otranto (IT)

Agosto, septiembre y octubre 2026

Agosto – Rock’n’Roll Circus, Sheffield (UK)

– Rock’n’Roll Circus, Sheffield (UK) Septiembre – Reeperbahn Festival, Hamburgo (DE)

– Reeperbahn Festival, Hamburgo (DE) Septiembre – End of the Road Festival, Dorset (UK)

– End of the Road Festival, Dorset (UK) Septiembre / octubre – Soporte a Foo Fighters: Berlín (DE), Viena (AT), Milán (IT)

Octubre y noviembre 2026 (gira de salas)

24 octubre – Brixton Academy, Londres (UK)

– Brixton Academy, Londres (UK) 29 octubre – De Roma, Amberes (BE)

– De Roma, Amberes (BE) 14 noviembre – O2 Victoria Warehouse, Mánchester (UK)

– O2 Victoria Warehouse, Mánchester (UK) 18 noviembre – Whelans, Dublín (IE)

– Whelans, Dublín (IE) 25 noviembre – O2 Academy Bristol, Bristol (UK)

– O2 Academy Bristol, Bristol (UK) 26 noviembre – O2 Institute, Birmingham (UK)

– O2 Institute, Birmingham (UK) 27 noviembre – O2 Academy Leeds, Leeds (UK)

Fat Dog, el grupo que convirtió el caos en ritual colectivo

Fat Dog son Joe Love, Chris Hughes, Morgan Wallace, Ellis Dickson, Michael Dunlop, Dillon Harrison y Jed Bevington: siete músicos del sur de Londres que construyeron su reputación desde los escenarios antes de grabar un solo disco. Su llegada al circuito de festivales despertó la atención de la prensa especializada precisamente por la intensidad de sus directos, con Love como centro gravitacional y una banda capaz de sostener esa energía durante toda una actuación. Sus primeros singles, entre ellos «King of the Slugs» y «Wither», anticiparon un sonido que mezclaba post-punk, electrónica y destellos rave, sin encajar del todo en ninguna de esas etiquetas.

Su debut, WOOF., llegó en 2024 para Domino Records y terminó entre lo más destacado del año en las listas de mejores discos internacionales de CrazyMinds. Con «Go Fuck Urself» el grupo da un paso hacia el pop de baile sin perder el carácter irreverente que los distingue: el título abrasivo envuelve un himno de autoafirmación pensado para ser cantado en salas llenas, lo que encaja con la escala de los escenarios que ahora frecuentan. El siguiente movimiento —¿nuevo álbum?— queda todavía por confirmar, pero el comunicado de Domino apunta a que hay más música en camino.

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