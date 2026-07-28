Fat Dog no dan tregua. El septeto londinense ha compartido hoy “Shit Love”, el tercer adelanto de su segundo álbum, Cancel Me (I’m Tired), que llegará el próximo 2 de octubre de 2026 a través de Domino Records. El tema llega apenas unas semanas después de que el grupo liderado por Joe Love asaltara Crystal Palace Park en un set de teloneros para Kneecap, donde ya se pudo escuchar en directo parte del material nuevo.

“Shit Love” se mueve entre sintetizadores punzantes, voces al borde del colapso y un ritmo que suena, según la propia descripción de su sello, como una montaña rusa intentando descarrilarse a sí misma. Es la tercera muestra de un disco que promete ser aún más desbordante que el debut de la banda, y confirma que Fat Dog no tienen intención de suavizar su propuesta de cara a este segundo trabajo.

El camino hasta “Shit Love” no ha sido precisamente discreto. La banda abrió la campaña del disco en mayo con “Go Fuck Urself”, un single de electro-pop ochentero acompañado de un videoclip rodado en un ring de lucha libre, y continuó a finales de junio con el tema que da título al álbum, “Cancel Me (I’m Tired)”, inspirado según la propia banda en “How Do You Sleep” de John Lennon y en imaginar cómo sonarían los experimentalistas turcos Altın Gün si los asaltara un ritmo de club. “Shit Love” completa así una terna de adelantos que muestra tres caras muy distintas del mismo disco: el desparpajo bailable, la provocación directa y, ahora, la asfixia de una relación que ya no funciona.

Dos personas insoportables la una para la otra

El propio Joe Love ha explicado el origen de la canción sin rodeos: según sus palabras, «»Shit Love» habla de dos personas jodidamente insoportables que discuten todo el rato y que, cada vez que lo hacen, sienten que se acaba el mundo». Esa descripción encaja a la perfección con la producción del tema, con un aire casi industrial que refuerza la sensación de asfixia y tensión constante entre dos personas que no consiguen ni estar juntas ni separarse del todo.

Ese tono encaja dentro del recorrido de Cancel Me (I’m Tired), un disco de diez canciones que la propia banda ha descrito como una versión aún más ambiciosa y desbordante del espíritu de su debut, con letras que van de la adicción a los lazos familiares, pasando por los extraterrestres y hasta menciones sueltas a marcas como H&M, en una mezcla de humor negro y caos que ya era marca de la casa desde sus primeros singles.

La propia lista de canciones del disco, que incluye títulos tan directos como “Bad Dog”, “The Devil” o “Aliens”, apunta en la misma dirección: un segundo trabajo que no busca pulir las aristas de la banda sino multiplicarlas, alternando estribillos casi de pista de baile con momentos de ruido más denso y arreglos de cuerda inesperados. “Shit Love”, situada en la quinta posición de las diez que componen el disco, actúa como bisagra entre el tramo más inmediato del arranque y las canciones más experimentales que llegan después.

Fat Dog, el ruido que no cabe en una etiqueta

Fat Dog se formaron en 2020 en el sureste de Londres en torno a Joe Love, y desde el principio construyeron fama de directo arrollador antes incluso de publicar una sola canción. Esa reputación se confirmó con WOOF., su álbum debut de 2024, un trabajo que mezclaba dance-punk, klezmer, electrónica y art-rock sin ningún pudor y que convirtió a la banda en una de las revelaciones más comentadas del indie británico de los últimos años, con un directo que se ha paseado por festivales y salas de medio mundo, incluido el propio Canela Party.

Cancel Me (I’m Tired) llega tras un periodo especialmente intenso para el grupo, que ha pasado los últimos meses de gira sin apenas descanso, incluyendo fechas como teloneros de Foo Fighters en estadios europeos. “Shit Love”, con su retrato sin filtros de una relación tóxica, encaja en ese momento de agotamiento casi literal que da título al disco: una banda que dice estar cansada del mundo pero que, a juzgar por la energía de sus nuevos temas, está lejos de quedarse sin munición para seguir generando ruido.

Ese ritmo de gira ha sido, de hecho, el propio germen del disco. Según ha contado Joe Love, buena parte de las canciones nacieron nada más volver a Londres tras meses en la carretera, en sesiones de estudio encadenadas casi sin pausa entre fecha y fecha. La banda ha resumido ese periodo como una sucesión de pequeños colapsos personales, algo que explica por qué Cancel Me (I’m Tired) suena, pese a su desparpajo, como un disco escrito con las costuras al límite, y por qué temas como “Shit Love” no disimulan en absoluto el desgaste emocional que hay detrás del ruido.

▶ “Shit Love” — Fat Dog | 2 de octubre de 2026 | Domino Records

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