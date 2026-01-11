Father John Misty sorprende con «The Old Law» y alimenta rumores sobre su próximo álbum

El siempre imprevisible Father John Misty ha vuelto a mover ficha. El músico estadounidense, nombre artístico de Josh Tillman, acaba de publicar The Old Law, un single que llega con aroma a adelanto de un posible nuevo álbum, aunque sin confirmación oficial. La canción, lanzada a través de Sub Pop, ha sido presentada como una grabación de estudio que Tillman lleva interpretando en directo desde otoño de 2024 bajo el título provisional God’s Trash.

En esta versión definitiva, The Old Law se despliega como un tema de psicodelia pop con un bajo poderoso, guitarras en capas y un tono sardónico que recuerda a la etapa más introspectiva de John Lennon en los años posteriores a la separación de The Beatles. La producción corre a cargo del propio Tillman junto a Drew Erickson, responsable también de los arreglos de cuerda en Mahashmashana (2024), mientras que la mezcla la firma Michael Harris con la colaboración habitual de Jonathan Wilson, uno de los aliados creativos más constantes en la carrera del artista.

El resultado es un tema denso, elegante y cargado de ironía, donde Tillman canta “A man’s life, God’s trash / There’s no law but the old law, baby”, una frase que condensa su habitual mezcla de existencialismo, humor negro y crítica social. Aunque no hay confirmación de que The Old Law forme parte de un nuevo disco, la publicación del single ha reactivado las especulaciones entre fans y medios especializados. Stereogum ya apunta a que podría tratarse del primer adelanto del sucesor de Mahashmashana, un álbum que marcó un giro hacia lo espiritual y lo orquestal en su discografía más reciente.

Del susurro folk al maximalismo pop: la trayectoria cambiante de Father John Misty

La trayectoria de Father John Misty es una de las más singulares de la escena indie contemporánea. Antes de adoptar este alias, Josh Tillman ya había publicado varios discos en solitario bajo su propio nombre y había sido batería de Fleet Foxes, etapa que le dio visibilidad internacional. Sin embargo, fue con Fear Fun (2012) cuando consolidó su identidad artística definitiva: un personaje irónico, teatral y profundamente autoconsciente que le permitió explorar nuevas dimensiones musicales y narrativas. A partir de ahí, su discografía se convirtió en un viaje por el folk psicodélico, el pop orquestal y la sátira social, con discos tan celebrados como I Love You, Honeybear (2015), un retrato ácido y romántico de la vida en pareja, o Pure Comedy (2017), una obra monumental que disecciona la cultura contemporánea con una mezcla de cinismo y ternura.

En años posteriores, Tillman continuó expandiendo su universo creativo con God’s Favorite Customer (2018), un álbum más íntimo y confesional, y Chloë and the Next 20th Century (2022), donde abrazó sonoridades clásicas del jazz y el pop cinematográfico. Su trabajo más reciente, Mahashmashana (2024), supuso un giro hacia lo espiritual y lo místico, con arreglos de cuerda de Drew Erickson y una atmósfera más solemne. La publicación de The Old Law parece situarlo de nuevo en un terreno híbrido entre la psicodelia pop y la introspección lírica, un espacio donde Tillman se mueve con absoluta naturalidad. Si finalmente este single anticipa un nuevo álbum, todo apunta a que Father John Misty seguirá explorando las tensiones entre lo sagrado y lo mundano, lo íntimo y lo teatral, manteniendo intacta su capacidad para sorprender y desafiar expectativas.

