Finn Wolfhard deslumbra con su nuevo single «Trailers After Dark» de su álbum debut «Happy Birthday»

Finn Wolfhard nos sorprende con su nuevo single Trailers After Dark, un adelanto de su esperado álbum debut Happy Birthday. El lanzamiento llega acompañado de un video musical en YouTube que ya está generando un gran revuelo entre los fans.

Trailers After Dark es el segundo single de Happy Birthday, programado para el 6 de junio de 2025. Este proyecto marca un hito para Finn Wolfhard, conocido por su carismático personajes en Stranger Things y su pasado (pese a su juventud) con las bandas Calpurnia y The Aubreys. El single, descrito por los fans en redes sociales como “hermoso” y “emocionante”, promete una mezcla única que combina su estilo personal con un toque cinematográfico, reflejando su evolución como artista.

El álbum Happy Birthday incluirá temas como Happy Birthday, Choose the latter, Eat, Objection!, Everytown there’s a darling, Crown y You. Según un reciente artículo en DIY Magazine, cada tema promete explorar emociones y narrativas frescas, consolidando a Finn como una voz emergente en la música.

Este lanzamiento no solo destaca el talento multifacético de Finn Wolfhard, sino que también abre la puerta a una nueva era musical. ¿Será Happy Birthday el álbum que le catapulte al estrellato musical? Por ahora, Trailers After Dark de Finn Wolfhard ya ha encendido las expectativas. ¡No pierdas de vista este proyecto!

Finn Wolfhard: De actor a músico, una carrera multifacética

Finn Wolfhard, conocido mundialmente por su papel como Mike Wheeler en Stranger Things, ha demostrado ser mucho más que un actor talentoso: es también un músico apasionado con una carrera discográfica en ascenso. Nacido el 23 de diciembre de 2002 en Vancouver, Canadá, Finn comenzó su trayectoria musical como líder vocal y guitarrista de la banda de rock alternativo Calpurnia, formada en 2017. Su primer single, City Boy, lanzado en 2018, alcanzó el número 1 en la lista Global Viral 50 de Spotify y debutó en el número 23 en el Alternative Digital Song Sales de Billboard.

Tras la disolución de Calpurnia en 2019, Finn fundó The Aubreys junto a Malcolm Craig, lanzando su EP debut Soda & Pie en marzo de 2020. La banda continuó explorando el indie rock, ganándose una base de fans leal. Más recientemente, Finn ha dado un paso audaz hacia su carrera en solitario con su álbum debut Happy Birthday, programado para el 6 de junio de 2025.

Su discografía también incluye contribuciones a bandas sonoras y playlists curadas, como las que ha compartido en Spotify, reflejando su amor por el indie rock, el punk y artistas como Modern Baseball, Mac DeMarco y PUP. Con una carrera que combina actuación y música, Finn Wolfhard sigue demostrando que su talento trasciende las pantallas, marcando un camino único en la industria.

