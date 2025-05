Fiona Apple vuelve con “Pretrial (Let Her Go Home)”: Un alegato contra la injusticia carcelaria

La cantautora estadounidense Fiona Apple ha regresado tras cinco años de silencio con su nuevo sencillo, Pretrial (Let Her Go Home). Este tema, nacido de su experiencia como observadora judicial, es un poderoso alegato contra las injusticias del sistema penitenciario estadounidense, centrándose en las mujeres, especialmente madres negras, encarceladas antes de juicio por no poder pagar fianzas. Con un sonido crudo y percusivo, Apple combina su característica honestidad lírica con un mensaje social urgente, consolidando su legado como una de las artistas más comprometidas de su generación.

Un regreso con un claro propósito

Pretrial (Let Her Go Home), publicada a través de Epic Records, es el primer material original de Fiona Apple desde su aclamado álbum Fetch the Bolt Cutters (2020). En este tema, Apple denuncia la devastación que la prisión preventiva causa en familias vulnerables. En el video, dirigido por Tessa Pollitt, se presentan estadísticas impactantes: el 80% de las mujeres en prisión preventiva no han sido condenadas, y muchas pierden sus hogares y familias mientras esperan juicio. El tema, construido sobre percusión manual y un piano minimalista, resuena con la intensidad emocional de Apple, cuya voz oscila entre la empatía y la indignación.

En una declaración a The New York Times, Apple explicó: “Vi a mujeres, muchas madres, atrapadas por no tener dinero para la fianza. Sus hijos quedan desamparados, sus vidas destruidas. Esto no es justicia”. La canción, con versos como “She’s locked away, her kids alone, for crimes uncharged, her life’s undone” (Está encerrada, sus hijos solos, por cargos no probados, su vida destruida), es un llamamiento a la acción, amplificado por su apoyo a organizaciones como While They Wait, a la que donó 90.000 dólares en 2020.

El lanzamiento generó una respuesta inmediata en redes sociales y medios elogiando la valentía del sencillo. The New York Times lo describió como “amargamente empático”, destacando cómo Apple transforma datos fríos en una narrativa visceral. Pitchfork señaló que el tema mantiene la experimentación de Fetch the Bolt Cutters, con percusión improvisada que evoca “un latido de resistencia”. La canción no busca el éxito comercial, sino el impacto, reforzando la reputación de Apple como una artista que prioriza el arte sobre la industria.

Un contexto de activismo

Pretrial (Let Her Go Home) se alinea con el activismo de Apple, quien ha apoyado causas sociales durante años. En 2019, donó ganancias de Criminal a While They Wait, ayudando a familias inmigrantes. Su cover de Whole of the Moon para The Affair (2019) y su reciente versión de Heart of Gold de Neil Young (2025) muestran su disposición a colaborar en proyectos significativos. Este sencillo, sin embargo, es su declaración más directa hasta la fecha, fusionando su experiencia personal con un comentario estructural sobre la desigualdad.

Y ahora, ¿qué tiene previsto Apple?

Aunque Apple no ha confirmado un nuevo álbum, su actividad reciente—como su colaboración con The Waterboys en Letter From an Unknown Girlfriend (marzo de 2025)—sugiere que sigue activa. Pretrial (Let Her Go Home) podría ser un preludio a más música comprometida. Por ahora, el sencillo es un recordatorio de su capacidad para desafiar normas y amplificar voces marginadas, dejando a los fans ansiosos por lo que vendrá.

Fiona Apple: Honestidad brutal en el art-pop

Fiona Apple, nacida el 13 de septiembre de 1977 en Nueva York, es una cantautora y pianista cuya honestidad visceral ha definido su carrera. Hija del actor Brandon Maggart y la cantante Diane McAfee, comenzó a componer a los ocho años tras una infancia marcada por traumas que canalizó en su música. Su debut, Tidal (1996), grabado a los 17, vendió 2.7 millones de copias y ganó un Grammy por Criminal. Su segundo álbum, When the Pawn… (1999), producido por Jon Brion, exploró jazz y pop con letras incisivas, alcanzando el platino.

Extraordinary Machine (2005), retrasado por disputas creativas, mostró su ironía y madurez, mientras The Idler Wheel… (2012) adoptó un enfoque minimalista. Fetch the Bolt Cutters (2020) fue aclamado como una obra maestra, ganando dos Grammy por su innovación percusiva y temas feministas. Con colaboraciones como Shameika Said (2020) y Heart of Gold (2025), Apple sigue siendo una fuerza única, conocida por su rechazo a las convenciones de la industria.

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter o Bluesky) o nuestro canal oficial de Whatsapp.