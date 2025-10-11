FKA twigs y Oklou se sumergen en lo inquietante con «Viscus», su nueva colaboración audiovisual

La artista francesa Oklou acaba de anunciar la edición deluxe de su álbum Choke Enough, y lo ha hecho por todo lo alto: con el lanzamiento de Viscus, una nueva canción acompañada de un videoclip protagonizado junto a la británica FKA twigs. Dirigido por Gil Gharbi, el video presenta a ambas artistas recorriendo una casa suburbana con tintes inquietantes, en una atmósfera que mezcla lo onírico con lo perturbador. Esta colaboración forma parte de los tres temas inéditos que se incluirán en la versión expandida del álbum, disponible el 30 de octubre a través de True Panther, con una edición en vinilo prevista para el 28 de noviembre.

La alianza entre Oklou y FKA twigs no es casual: ambas comparten una sensibilidad artística que desafía los géneros convencionales, fusionando electrónica, R&B y ambient pop con una estética visual poderosa. En junio, Oklou ya había lanzado un EP de remixes de Choke Enough, con aportes de Nick León, Malibu, Aaron Hibell y Jamesjamesjames, consolidando su reputación como una de las productoras más inquietas del panorama europeo. Por su parte, FKA twigs prepara el lanzamiento de su nuevo álbum Eusexua Afterglow, previsto para el 14 de noviembre, tras haber adelantado el tema Cheap Hotel, que ya circula con videoclip incluido.

Esta colaboración en Viscus no solo une dos talentos singulares, sino que refuerza la tendencia actual de las alianzas creativas entre artistas que comparten una visión estética radical y profundamente personal.

FKA twigs: la alquimista del avant-pop que convirtió la vulnerabilidad en arte

FKA twigs, nacida como Tahliah Debrett Barnett en Cheltenham, Inglaterra, comenzó su carrera como bailarina profesional antes de irrumpir en la música con el EP EP1 en 2012. Desde entonces, ha construido una discografía que desafía etiquetas, fusionando R&B, electrónica, trip hop y arte visual en una propuesta única. Su primer álbum, LP1 (2014), fue aclamado por la crítica por su producción vanguardista y su estética futurista. Le siguió Magdalene (2019), un trabajo profundamente emocional que exploró el dolor y la resiliencia tras una ruptura, con temas como Cellophane y Holy Terrain junto a Future.

En 2022, FKA twigs sorprendió con Caprisongs, un mixtape más accesible y vibrante que incluyó colaboraciones con The Weeknd, Pa Salieu y Jorja Smith, mostrando su versatilidad sin perder su esencia experimental. Su próximo álbum, Eusexua Afterglow, promete continuar esa evolución, con influencias del techno y una narrativa inspirada en un viaje a Praga. Más allá de la música, twigs ha sido reconocida por su impacto en la moda y el arte visual, convirtiendo cada videoclip en una pieza conceptual que explora temas de identidad, género y espiritualidad. Su capacidad para reinventarse sin perder autenticidad la ha consolidado como una figura clave del avant-pop contemporáneo.

Oklou: la arquitecta sonora que convirtió la introspección en electrónica emocional

Oklou, nombre artístico de Marylou Mayniel, es una productora, cantante y compositora francesa que ha emergido como una de las voces más singulares de la electrónica europea. Formada en piano y violonchelo, comenzó su carrera en 2014 con el EP Avril, y desde entonces ha transitado por múltiples alias y colectivos, como TGAF y NUXXE, colaborando con artistas como Sega Bodega y Shygirl. Su mixtape Galore (2020) fue un punto de inflexión: una obra introspectiva que combinaba ambient pop, R&B y texturas digitales para narrar un viaje emocional de autodescubrimiento.

En 2025, Oklou lanzó su esperado álbum debut Choke Enough, una colección de temas que profundizan en la vulnerabilidad y el deseo, con colaboraciones como Take Me by the Hand junto a Bladee y Harvest Sky, que recibió remixes de Danny L Harle y Milkfish. La edición deluxe del álbum, que incluye Viscus con FKA twigs, refuerza su apuesta por la experimentación y la colaboración como motor creativo. Su estética sonora, marcada por sintetizadores etéreos y voces procesadas, ha sido descrita como “futurista y emocionalmente cruda”, posicionándola como una artista que no teme explorar lo íntimo desde lo digital. Con cada lanzamiento, Oklou redefine los límites de la música electrónica contemporánea.

