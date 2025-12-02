Flea cambia el bajo por la trompeta en su nuevo tema «A Plea»

El siempre inquieto Flea, bajista de Red Hot Chili Peppers, acaba de sorprender con un giro inesperado en su carrera: un regreso a su primer instrumento, la trompeta. Su nuevo tema A Plea, publicado por Nonesuch Records, lo muestra acompañado de un elenco de músicos de primer nivel como Jeff Parker en la guitarra, Mauro Refosco en la percusión, Anna Butterss al contrabajo, Deantoni Parks en la batería, Rickey Washington con la flauta alto y Vikram Devasthali al trombón. El propio Flea se reparte entre la trompeta y el bajo eléctrico, mientras que las voces adicionales corren a cargo de Chris Warren y el productor del tema, Josh Johnson, que también aporta el saxo alto.

El lanzamiento viene acompañado de un videoclip dirigido por su hija Clara Balzary, aportando un toque íntimo y familiar a un proyecto que, según el propio Flea, busca transmitir un mensaje de unión y trascendencia: “Construir un puente, iluminar, hacer algo bello y entregarlo a alguien”. La canción se sitúa en un terreno más cercano al jazz contemporáneo que al funk-rock característico de los Chili Peppers, mostrando la versatilidad de un músico que nunca ha tenido miedo de explorar nuevos territorios.

Este paso no es aislado: Flea ya había publicado en 2012 su EP en solitario Helen Burns, un trabajo experimental que anticipaba su interés por sonidos alejados del rock alternativo. Además, mantiene una agenda paralela como actor en películas de gran presupuesto y como conductor de su podcast This Little Light, donde conversa sobre música y educación artística. Según medios especializados, este nuevo lanzamiento reafirma su perfil como uno de los artistas más inquietos de su generación, capaz de alternar entre giras multitudinarias con los Chili Peppers y proyectos personales de corte íntimo y experimental.

Flea y los Red Hot Chili Peppers: una carrera marcada por la reinvención

Hablar de Flea es hablar de la historia de Red Hot Chili Peppers, una de las bandas más influyentes del rock alternativo desde los años ochenta. Fundados en Los Ángeles en 1983, el grupo se consolidó gracias a la energía explosiva de Flea en el bajo y la voz carismática de Anthony Kiedis. Su discografía incluye hitos como Blood Sugar Sex Magik (1991), que los catapultó al estrellato con temas como Give It Away y Under the Bridge. A finales de los noventa, con el regreso del guitarrista John Frusciante, la banda alcanzó nuevas cotas de popularidad con Californication (1999), un álbum que vendió millones de copias y definió el sonido de toda una generación.

La trayectoria de los Chili Peppers ha estado marcada por la experimentación y la capacidad de reinventarse. Tras discos como By the Way (2002) y Stadium Arcadium (2006), el grupo vivió cambios de formación, pero nunca perdió relevancia. En 2022 sorprendieron con dos álbumes en un mismo año: Unlimited Love y Return of the Dream Canteen, ambos con Frusciante de nuevo en la guitarra, reafirmando su vigencia en la escena global. Mientras tanto, Flea ha cultivado una carrera paralela como actor en películas como Baby Driver y The Big Short, además de publicar su autobiografía Acid for the Children en 2019. Su versatilidad y curiosidad artística lo han convertido en un referente que trasciende el rock, explorando el jazz, la música experimental y la educación musical.

Un músico que nunca se conforma

La figura de Flea encarna la idea de que la música es un territorio sin fronteras. Su estilo como bajista, marcado por el slap funk y la energía visceral, ha definido el sonido de los Chili Peppers, pero su inquietud lo ha llevado a proyectos tan diversos como colaboraciones con Thom Yorke en Atoms for Peace o incursiones cinematográficas. A Plea es solo el último ejemplo de un artista que se niega a encasillarse, que busca constantemente nuevas formas de expresión y que entiende la música como un puente hacia la comunidad y la emoción compartida. Con más de cuatro décadas de carrera, Flea sigue demostrando que la reinvención no es una estrategia, sino su forma natural de estar en el mundo.

