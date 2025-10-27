Florence + The Machine invoca su magia más oscura en «Sympathy Magic», un nuevo adelanto de «Everybody Scream»

A pocos días del lanzamiento de Everybody Scream, Florence + The Machine ha compartido Sympathy Magic, el tercer y último adelanto de su esperado sexto álbum de estudio. El tema llega acompañado de un videoclip dirigido por Autumn De Wilde, colaboradora habitual de Florence Welch, en el que la artista se presenta como una figura vulnerable pero poderosa, en comunión con fuerzas naturales que evocan el misticismo y el folk horror. El disco, que verá la luz el próximo 31 de octubre de 2025, ha sido descrito por la propia Welch como una obra nacida tras una cirugía que le cambió la vida, y que la llevó a explorar la brujería, la espiritualidad y el terror ritual como formas de sanación.

Everybody Scream incluirá 12 canciones, entre ellas One of the Greats, Witch Dance, Perfume and Milk y Kraken, y ha sido producido por James Ford, Aaron Dessner, Mark Bowen y la propia Florence Welch. El álbum será editado por Polydor Records y se presentará en una gira por Reino Unido y Europa en febrero y marzo de 2026, con Paris Paloma como artista invitada. Las fechas incluyen paradas en Londres, Berlín, Ámsterdam, Viena y París.

Desde medios como The Line of Best Fit y Pitchfork, se ha destacado el giro conceptual del álbum, que se aleja del pop épico de Dance Fever para abrazar una estética más visceral y ritualista. Sympathy Magic se presenta como una invocación emocional, donde la voz de Florence Welch se entrelaza con arreglos etéreos y percusiones ceremoniales, consolidando su reputación como una de las artistas más teatrales y visionarias del panorama actual.

Del pulmón al grito: Una carrera marcada por la intensidad emocional

Desde que irrumpió en 2009 con Lungs, Florence + The Machine se ha consolidado como una de las bandas más singulares del indie británico. Liderada por la carismática Florence Welch, su propuesta mezcla pop barroco, rock alternativo y una teatralidad que la ha convertido en referente de la emoción desbordada. Lungs fue un éxito inmediato, con himnos como Dog Days Are Over y Rabbit Heart (Raise It Up), y alcanzó el número uno en Reino Unido en enero de 2010. Le siguieron Ceremonials (2011), más oscuro y espiritual; How Big, How Blue, How Beautiful (2015), con tintes más rockeros; y High As Hope (2018), su trabajo más introspectivo hasta entonces.

En 2022, Florence Welch regresó con Dance Fever, un álbum que exploraba el frenesí post-pandémico y la necesidad de movimiento, con temas como King y Free. Además de sus seis álbumes de estudio, la banda ha publicado cuatro discos en directo, seis EPs y más de 30 videoclips. Su estilo ha evolucionado sin perder la esencia: una mezcla de intensidad lírica, arreglos grandilocuentes y una voz que parece invocar fuerzas ancestrales. Con Everybody Scream, Florence + The Machine no solo celebra Halloween, sino también una nueva etapa creativa marcada por la transformación personal y el poder de lo oculto.

