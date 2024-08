Flying Lotus regresa con «Garmonbozia», un homenaje a Twin Peaks

Flying Lotus ha lanzado un nuevo sencillo titulado Garmonbozia, inspirado en la icónica serie de televisión Twin Peaks de David Lynch. El nombre de la canción hace referencia a una misteriosa sustancia que parece maíz cremoso y simboliza “dolor y tristeza”. En este tema, Steven Ellison, conocido como Flying Lotus, no solo produce sino que también presta su voz, cantando precisamente sobre “dolor y tristeza” y “la habitación roja”.

Garmonbozia aparece en la serie original de Twin Peaks, así como en la película Twin Peaks: Fire Walk With Me y en la continuación Twin Peaks: The Return. En 2017, Flying Lotus ya había mostrado su admiración por la serie al remezclar el tema principal de Twin Peaks.

Este nuevo sencillo marca el regreso de Flying Lotus a la escena musical, y su conexión con Twin Peaks añade una capa de misterio y profundidad a su ya impresionante repertorio. Disfrutemos de este nuevo testimonio de su talento y creatividad inagotables.