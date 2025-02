Fontaines D.C. celebra la juventud con su último sencillo «It’s Amazing To Be Young»

La banda irlandesa Fontaines D.C. ha vuelto a sorprender a sus seguidores con su nuevo y emotivo sencillo It’s Amazing To Be Young. Este lanzamiento sigue a su aclamado álbum de 2024 Romance, y continúa explorando temas de esperanza y optimismo a través de su característico sonido indie.

El video musical, dirigido por la galardonada cineasta Luna Carmoon, completa la trilogía cinematográfica de Romance, uniendo a los personajes Martin y Spider en una surrealista y conmovedora historia de amor. La colaboración con Carmoon no es nueva para la banda, ya que también ha dirigido videos anteriores como Here’s The Thing y In The Modern World.

El bajista Conor ‘Deego’ Deegan III explicó que la inspiración para la canción surgió del nacimiento del hijo del guitarrista Carlos O’Connell, describiendo la experiencia como «una belleza pura y profunda que no puede ser discutida por nadie, ni siquiera por nosotros mismos». La canción, producida por James Ford, captura este sentimiento a través de la voz de Grian Chatten y su lírica nostálgica.

It’s Amazing To Be Young es más que una simple canción; es un reflejo de la evolución de Fontaines D.C. y su deseo de crear un mundo propio, tanto visual como musicalmente.

La evolución imparable de Fontaines D.C.: Pasión y autenticidad en cada álbum»

Fontaines D.C., la banda irlandesa de post-punk, ha estado en constante ascenso desde su debut en 2019 con el álbum Dogrel. Con influencias de la poesía y la música punk, su estilo distintivo y letras profundas han cautivado a una audiencia global, llevándolos a la fama rápidamente.

El segundo álbum de la banda, A Hero’s Death (2020), consolidó su estatus en la escena musical, recibiendo elogios de la crítica por su exploración de temas existenciales y la evolución de su sonido. Su tercer trabajo, Skinty Fia (2022), continuó desafiando las expectativas con una mezcla de melancolía y energía vibrante, ganando premios y reconocimiento en todo el mundo.

En 2024, lanzaron Romance, un álbum que llevó su narrativa musical a nuevas alturas, acompañado de una trilogía cinematográfica dirigida por Luna Carmoon. Este proyecto visual y musical destacó por su capacidad de crear mundos únicos y atmósferas envolventes.

El reciente sencillo It’s Amazing To Be Young (2025) es otro testimonio de su evolución artística. Fontaines D.C. ha demostrado ser una banda que no teme reinventarse y explorar nuevas fronteras, manteniéndose fiel a su esencia mientras evoluciona continuamente.

