Fontaines D.C. presenta «Here’s The Thing», un viaje musical entre el dolor y la indiferencia

Fontaines D.C. ha lanzado Here’s The Thing, el tercer sencillo de su próximo álbum ROMANCE. La canción, escrita justo antes de entrar al estudio, es descrita por Grian Chatten como una melodía ansiosa que oscila entre el dolor y la indiferencia, buscando autonomía en extremos emocionales. El video musical, dirigido por Luna Carmoon, se inspira en películas de terror adolescente como The Lost Boys y Phenomena, y muestra a la banda en un concurso de baile irlandés tradicional donde reina el caos.

Here’s The Thing sigue a los sencillos anteriores Favourite y Starburster. Además, Fontaines D.C. han anunciado su mayor concierto hasta la fecha en Finsbury Park el 5 de julio de 2025, donde estarán acompañados por la banda de punk rock australiana Amyl and the Sniffers y el trío de hip hop de Belfast Kneecap, con más artistas por confirmar. Las entradas estarán a la venta el viernes 9 de agosto a través de Ticketmaster. El álbum ROMANCE se lanzará el 23 de agosto a través de XL Recordings y ya está disponible en reserva.