Foo Fighters despegan de nuevo con «Asking For A Friend» y una gira de estadios en 2026

Foo Fighters han vuelto a encender los motores con Asking For A Friend, un nuevo single que marca el inicio de una etapa renovada tras meses de cambios internos y conciertos íntimos. La canción, lanzada el 23 de octubre de 2025, combina una atmósfera melancólica con explosiones de energía guitarrera, y un estribillo que repite “What is real? I’m asking for a friend”, como si Dave Grohl estuviera lanzando preguntas al vacío en nombre de todos. El tema llega poco después de Today’s Song, publicado en julio, y ambos anticipan un nuevo álbum aún sin título confirmado.

La banda también ha anunciado una gira de estadios por Norteamérica en verano de 2026, bautizada como Take Cover Tour, con paradas en Toronto, Chicago, Las Vegas, Vancouver y más. Queens Of The Stone Age serán los teloneros en casi todas las fechas, salvo en Fargo. Las entradas salen a la venta el 31 de octubre a las 10am hora local. En palabras de Grohl, esta gira es una celebración de la conexión con los fans y del renacimiento del grupo tras la salida de Josh Freese y la incorporación de Ilan Rubin (ex-Nine Inch Nails) como nuevo baterista.

El regreso a los escenarios comenzó hace cinco semanas en San Luis Obispo, con una serie de conciertos en salas pequeñas que sirvieron como laboratorio emocional y musical. Además, la banda publicó el álbum en vivo Are Playing Where??? Vol. I en Bandcamp, con grabaciones de esos shows. Según Grohl, “el sol finalmente está saliendo en el horizonte” y este nuevo ciclo promete más música, más conciertos y más momentos compartidos con los fans.

De la sombra de Nirvana al Olimpo del rock alternativo

La historia de Foo Fighters comienza en 1994, cuando Dave Grohl, exbaterista de Nirvana, decidió canalizar el duelo por la muerte de Kurt Cobain en un proyecto solista que pronto se transformó en banda. El debut homónimo Foo Fighters (1995) fue grabado casi íntegramente por Grohl y marcó el inicio de una carrera que ha sabido combinar introspección lírica con riffs explosivos. A lo largo de tres décadas, el grupo ha lanzado once álbumes de estudio, entre ellos clásicos como The Colour and the Shape (1997), There Is Nothing Left to Lose (1999), One by One (2002) y Wasting Light (2011), este último grabado en el garaje de Grohl y considerado uno de sus trabajos más crudos y potentes.

La banda ha atravesado múltiples cambios de formación, pero ha mantenido una identidad sonora reconocible: rock alternativo con tintes de post-grunge, melodías accesibles y una energía en vivo que los ha convertido en habituales de festivales y giras mundiales. Tras la muerte de Taylor Hawkins en 2022, Josh Freese asumió la batería durante un año, hasta que en 2025 fue reemplazado por Ilan Rubin. El álbum But Here We Are (2023) fue el primero tras la pérdida de Hawkins y recibió elogios por su honestidad emocional y su sonido directo. Con más de 15 premios Grammy y una base de fans global, Foo Fighters siguen demostrando que su historia está lejos de terminar.

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter o Bluesky) o nuestro canal oficial de Whatsapp.