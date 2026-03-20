Foo Fighters rugen con “Caught In The Echo”, un adelanto feroz que confirma el giro más ruidoso de Your Favorite Toy

Foo Fighters vuelven a encender motores con “Caught In The Echo”, un single crudo y directo que sirve como tercer adelanto de su próximo álbum, Your Favorite Toy, previsto para el 24 de abril. La canción, descrita por Dave Grohl como un estallido de energía, abre con un verso que funciona casi como una declaración de intenciones: “Esto es solo una prueba / de un sistema de emisión roto / considéralo una evaluación / de mis alucinaciones”.

El tema recupera el ADN más reconocible de la banda: guitarras tensas, un estribillo que golpea sin descanso y un Grohl que vuelve a gritar desde un lugar visceral. La letra insiste en esa sensación de bucle emocional —“Me quedé atrapado en el eco otra vez”— mientras la banda construye un muro de sonido que recuerda a sus trabajos más ruidosos. Según el propio Grohl, el disco está repleto de “temazos ruidosos y acelerados que parecen de los viejos tiempos”.

“Caught In The Echo” llega acompañado de un lyric video y se suma a los adelantos “Asking For A Friend” y la propia “Your Favorite Toy”. Además, la banda ha estado presentando material inédito en directo, como “Of All People”, durante su reciente serie de conciertos íntimos en Dublín, Londres y Mánchester.

El lanzamiento coincide con la inminente gira europea Take Cover, que llevará a Foo Fighters por festivales como Mad Cool, NOS Alive o Pinkpop, además de dos noches en el estadio de Anfield en Liverpool. Tras Europa, la banda continuará con fechas en Norteamérica y una extensa gira por Australia y Nueva Zelanda entre 2026 y 2027.

Este nuevo álbum será el primero con Ilan Rubin como batería, tras la salida de Josh Freese, y llega en un momento emocionalmente complejo para Grohl, que recientemente confesó que la muerte de Taylor Hawkins “le hizo cuestionarse todo sobre la vida”. Aun así, el espíritu del grupo parece intacto: seguir adelante, hacer ruido y no mirar demasiado lejos. Como dice Grohl, “cada disco ha sido nuestro último disco… haces uno y piensas: vale, hagamos otro y veamos qué pasa”.

Foo Fighters, tres décadas de rock a contracorriente y una carrera marcada por la resiliencia

Desde su debut homónimo en 1995, Foo Fighters se han convertido en una de las bandas más influyentes del rock moderno. Fundados por Dave Grohl tras el final de Nirvana, el grupo consolidó su identidad con discos como The Colour and the Shape, There Is Nothing Left to Lose o Wasting Light, combinando melodías accesibles con una energía abrasiva. A lo largo de los años, han llenado estadios en todo el mundo, acumulado premios Grammy y construido un catálogo que mezcla himnos generacionales con exploraciones más íntimas. Tras la pérdida de Taylor Hawkins, la banda regresó con But Here We Are (2023), un álbum profundamente emocional que reafirmó su capacidad para transformar el dolor en música. Con Your Favorite Toy, Foo Fighters parecen dispuestos a recuperar su faceta más ruidosa y celebratoria, demostrando que su historia sigue lejos de terminar.

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