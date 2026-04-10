Foo Fighters vuelven al ataque con “Of All People”, un estallido punk que convierte la culpa del superviviente en pura catarsis

Los Foo Fighters siguen acelerando hacia Your Favorite Toy, su inminente duodécimo álbum, y lo hacen con un nuevo single que no se anda con rodeos. “Of All People” llega como un latigazo punk, directo y sin filtros, en el que Dave Grohl transforma un encuentro inesperado con un viejo conocido en una reflexión brutal sobre la culpa, la memoria y la supervivencia. Según contó en una entrevista reciente, la canción nació “después de cruzarme con un camello de los 90 que estaba enganchando a todo el mundo a la heroína”, un recuerdo que le removió por dentro al ver a esa persona “viva, sana y sobria” mientras tantos otros no tuvieron la misma suerte.

El tema, ya presentado en los conciertos íntimos que la banda ofreció en Dublín, Londres y Manchester, se mueve entre guitarras afiladas y un estribillo que parece escrito para ser gritado desde la primera fila. Grohl dispara versos como “Of all people, you survived / When no one else could stay alive”, un mantra que oscila entre la rabia, la incredulidad y la gratitud amarga. La canción avanza con un pulso acelerado, casi de club punk, mientras el vocalista recuerda momentos que creía enterrados: “I heard your voice today / And then I stopped to cry”.

“Of All People” es el cuarto adelanto de Your Favorite Toy, que verá la luz el 24 de abril a través de Roswell Records/Columbia. Se suma así a “Asking For A Friend”, el tema titular y “Caught In The Echo”, confirmando lo que el propio Grohl adelantó hace semanas: un disco lleno de canciones “rápidas, ruidosas y rudas”, con la energía de “los viejos tiempos”. Será también el primer álbum con Ilan Rubin como batería, tras la salida de Josh Freese, un relevo que la banda ha descrito como “la decisión adecuada para todas las partes”.

Mientras tanto, los Foo Fighters ya calientan motores para su gira europea Take Cover, que incluirá paradas en festivales como Mad Cool, NOS Alive o Pinkpop, además de dos noches en Anfield. Después cruzarán el Atlántico para una tanda de fechas en Norteamérica y, más adelante, una gira por Australia y Nueva Zelanda que se extenderá hasta 2027. Todo ello mientras Grohl continúa procesando la pérdida de Taylor Hawkins, una herida que él mismo reconoce que “aún cuesta entender”.

Con “Of All People”, la banda vuelve a demostrar que sabe convertir sus cicatrices en canciones que golpean fuerte, pero también acompañan. Un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, el rock puede ser un refugio y un desahogo.

Foo Fighters: treinta años de ruido, vulnerabilidad y canciones que nunca dejan de crecer

Desde su debut en 1995, los Foo Fighters se han consolidado como una de las bandas de rock más influyentes de su generación. Lo que empezó como un proyecto en solitario de Dave Grohl tras la disolución de Nirvana se transformó rápidamente en un grupo capaz de llenar estadios y firmar himnos intergeneracionales. Con discos clave como The Colour and the Shape, There Is Nothing Left to Lose, Wasting Light o But Here We Are, la banda ha sabido equilibrar la energía cruda con melodías memorables, manteniendo siempre un pie en la tradición rock y otro en la evolución constante. Su discografía, marcada por pérdidas, cambios de formación y una ética de trabajo incansable, demuestra que los Foo Fighters no solo sobreviven: siguen creciendo, explorando y encontrando nuevas formas de conectar con millones de seguidores en todo el mundo.

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