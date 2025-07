For Those I Love anuncia «Carving The Stone» con el visceral sencillo «No Scheme»

For Those I Love, proyecto del dublinés David Balfe, ha anunciado su segundo álbum, Carving The Stone, que se lanzará el 8 de agosto de 2025 a través de September Recordings. El sencillo principal, No Scheme, estrenado el 30 de junio, es un sucesor espiritual de Top Scheme de su debut homónimo de 2021, combinando spoken-word con electrónica cruda, guitarras afiladas y baterías potentes. Producido por Balfe en su estudio casero, el tema contrasta la vitalidad hedonista de la adolescencia con la monotonía de la vida laboral adulta, abordando hipocresía y la búsqueda de justicia en tiempos confusos. El video, dirigido por Balfe, muestra al artista corriendo mientras recita, reflejando la lucha contra el tedio.

El anuncio sigue al sencillo Of The Sorrows (mayo de 2025) y una actuación en Glastonbury junto a Overmono. Carving The Stone, con nueve temas, explora la vida de la clase trabajadora irlandesa y se lanzará en formatos CD, vinilo transparente naranja y ediciones limitadas. Balfe también confirmó una gira por Reino Unido e Irlanda, comenzando el 23 de septiembre en Bristol y culminando en el 3Olympia Theatre de Dublín el 6 de octubre.

Tracklist de For Those I Love – Carving The Stone

01 “Carving The Stone”

02 “No Quiet”

03 “No Scheme”

04 “The Ox / The Afters”

05 “Civic”

06 “Mirror”

07 “This Is Not The Place I Belong”

08 “Of The Sorrows”

09 “I Came Back To See The Stone Had Moved”

For Those I Love: La voz cruda de la clase trabajadora irlandesa

For Those I Love, el proyecto del productor, vocalista y artista visual dublinés David Balfe, ha redefinido el panorama del indie electrónico con su fusión de spoken-word, hip-hop alternativo y texturas electrónicas. Surgido en 2020, Balfe creó el proyecto como un homenaje a su amigo y excompañero de banda Paul Curran, fallecido en 2018, canalizando el duelo y las luchas de la clase trabajadora de Dublín. Su debut homónimo For Those I Love (2021), grabado en su estudio casero, fue aclamado por su honestidad emocional, ganando el Choice Music Prize 2022 de Irlanda. Con sencillos como I Have a Love y Top Scheme, Balfe transformó el dolor personal en un comentario social sobre la juventud y la comunidad, respaldado por remixes de Overmono y presentaciones en festivales como Glastonbury.

La discografía de For Those I Love incluye su álbum debut y el próximo Carving The Stone (2025), que amplía su enfoque hacia las presiones de la vida moderna en comunidades trabajadoras, con sencillos como Of The Sorrows y No Scheme. Balfe combina instrumentales intensos, desde sintetizadores reminiscentes de la escena rave hasta cuerdas y guitarras, con letras que confrontan el capitalismo irlandés y la alienación. Su trabajo, comparado con The Streets y Kae Tempest, destaca por su autenticidad y urgencia, consolidando a Balfe como un narrador esencial de la experiencia irlandesa contemporánea.

