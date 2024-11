Four Tet y Skrillex lanzan «Talk to Me» junto a Champion y Naisha

Four Tet y Skrillex han vuelto a unir fuerzas, esta vez junto al icónico productor británico Champion y la talentosa cantante y rapera Naisha, para lanzar su nuevo sencillo Talk to Me. Esta colaboración inesperada ha generado gran expectación en la escena musical, y no es para menos. La canción, que ya se puede escuchar en las principales plataformas, ha sido escrita por los cuatro artistas y ha sido presentada en los sets de DJ de Four Tet y Skrillex.

Talk to Me es la última de una serie de colaboraciones entre Four Tet y Skrillex, que incluye temas como Baby Again.. con Fred Again.. y Butterflies con Starrah. Además, ambos artistas sorprendieron al público con un set conjunto en Coachella 2023. Este nuevo sencillo promete ser un éxito más en su lista de colaboraciones memorables.

Four Tet lanzó su último álbum, Three, en marzo de este año, consolidando su posición como uno de los productores más innovadores de la música electrónica, mientras que el más reciente disco de Skrillex, Don’t Get Too Close, fue publicado en 2023.

No te pierdas Talk to Me y sumérgete en esta colaboración única que promete conquistar las pistas de baile.