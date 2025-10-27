Fred again.. lanza dos nuevas colaboraciones con Caribou y Floating Points en su «USB002»

Fred again.. sigue expandiendo su universo sonoro con dos nuevas colaboraciones que confirman su ambición por convertir su proyecto USB en una experiencia viva y en constante mutación. Como parte de la serie USB002, el productor británico ha lanzado Facilita, junto a Caribou y MC Teteu, y Ambery, en colaboración con Floating Points. Ambas piezas fueron estrenadas el 24 de octubre de 2025 y forman parte de un ciclo de diez semanas, diez canciones y diez ciudades, según anunció el propio artista en redes sociales.

Facilita fusiona la electrónica introspectiva de Caribou con la energía vocal de MC Teteu, mientras que Ambery se sumerge en texturas más ambientales y melódicas, propias del estilo de Floating Points. Estos lanzamientos suceden a otros temas recientes como the floor (con Skin On Skin y BEAM concretamente desde Madrid), OGdub (junto a Danny Brown, BEAM y PARISI) y you’re a star (con Amyl and the Sniffers).

Además, Fred again.. está llevando esta experiencia al directo con una gira donde comparte escenario con sus colaboradores y que tuvo una reciente y exitosa parada en Madrid. Cada concierto se ofrece bajo demanda, reforzando la idea de que USB002 no es solo un álbum, sino una instalación sonora itinerante.

El álbum completo USB002 estará disponible el 12 de diciembre de 2025 y ya puede reservarse. Con este proyecto, Fred again.. reafirma su lugar como uno de los productores más inquietos y colaborativos de la escena electrónica actual.

De productor de hits a arquitecto emocional del dance: así es Fred again..

Fred again.., nacido como Frederick John Philip Gibson en Londres en 1993, comenzó su carrera como compositor y productor para artistas como Ed Sheeran, Stormzy y Brian Eno, con quien firmó el álbum colaborativo Secret Life en 2023. Su salto como solista llegó con la serie de discos Actual Life, donde convirtió grabaciones cotidianas, mensajes de voz y fragmentos de redes sociales en himnos emocionales de pista. Actual Life (April 14 – December 17 2020), Actual Life 2 (February 2 – October 15 2021) y Actual Life 3 (January 1 – September 9 2022) consolidaron su estilo: una mezcla de house melódico, UK garage y pop electrónico con una narrativa íntima y confesional.

En 2024, Fred again.. ganó el Grammy a la mejor grabación dance por Rumble, su explosiva colaboración con Skrillex y Flowdan, y lanzó Ten Days, un álbum más psicodélico y expansivo que contó con invitados como Four Tet, Obongjayar y The Japanese House. Su capacidad para conectar con públicos diversos lo ha llevado a encabezar festivales como Glastonbury y a protagonizar raves improvisadas junto a Skrillex y Four Tet, como la histórica noche en Brixton en enero de 2023. Hoy, con USB002, Fred again.. no solo produce música: diseña experiencias que cruzan lo íntimo y lo colectivo, lo digital y lo físico, lo efímero y lo eterno.

