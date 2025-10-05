Fred Again.. lanza su rave itinerante con Amyl & The Sniffers y un nuevo temazo: «You’re A Star»

Fred Again.. ha vuelto a encender la mecha de la electrónica emocional con el lanzamiento de You’re A Star, un single explosivo en colaboración con los australianos Amyl & The Sniffers, que inaugura su nueva serie USB002. Esta entrega forma parte de un proyecto ambicioso: diez canciones inéditas, diez ciudades distintas y diez DJ sets en diez semanas, todo culminando en un vinilo que verá la luz el 12 de diciembre.

El primer show tuvo lugar en el SECC de Glasgow, junto a Yousuke Yukimatsu y HAAi, y la localización de cada evento se revela solo días antes, generando una expectación digna de una caza del tesoro rave. Según explicó el propio Fred en Instagram, la idea es conectar con el público en su máxima energía: “Quiero que cada show sea esa noche mágica que todos hemos estado esperando toda la semana”.

You’re A Star es, en esencia, una remezcla de Big Dreams, tema incluido en el tercer álbum de Amyl & The Sniffers, Cartoon Darkness (2024). El resultado es una pieza de breakbeat techno con la voz cruda y magnética de Amy Taylor, que protagoniza el videoclip grabado por ella misma y su mejor amiga, en un gesto DIY que refuerza la estética punk del grupo.

La gira USB002 no solo es una maniobra de marketing brillante, sino también una declaración de principios: música en tiempo real, conexión directa con los fans y una experiencia que trasciende el streaming.

Fred Again..: del productor en la sombra al arquitecto de emociones electrónicas

Fred Again.., nacido como Frederick John Philip Gibson en Londres en 1993, comenzó su carrera como compositor y productor para artistas como Ed Sheeran, Ellie Goulding y Stormzy, acumulando créditos en éxitos como Shotgun de George Ezra y Solo de Clean Bandit con Demi Lovato. En 2020, fue nombrado Productor del Año en los Brit Awards, convirtiéndose en el más joven en recibir ese galardón.

Su salto como artista solista llegó con la trilogía Actual Life, una serie de álbumes que combinan grabaciones de voz cotidianas con beats introspectivos, creando una narrativa emocional única. Actual Life 3 (1 de enero – 9 de septiembre de 2022) consolidó su estilo y lo llevó a agotar entradas en Europa, América, Australia y Nueva Zelanda. Su sesión en Boiler Room se convirtió en una de las más vistas de la historia, y su alianza con Skrillex y Four Tet lo catapultó al estrellato, con actuaciones memorables en Coachella y el Madison Square Garden.

Además de su faceta como productor, Fred Again.. ha demostrado ser un maestro del marketing digital, gestionando personalmente sus redes y listas de distribución para mantener a sus fans informados de shows sorpresa. Su serie USB, iniciada en 2022 con USB001, incluye colaboraciones con Baby Keem, Lil Yachty, Flowdan y remixes de Nia Archives, HAAi y Rico Nasty, consolidando su reputación como curador de talento y creador de atmósferas sonoras.

