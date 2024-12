Fred Again.. lanza «Two More Days» y concluye su serie «Ten Days»

Fred Again.. ha cerrado su capítulo Ten Days con el lanzamiento de un nuevo doble sencillo titulado Two More Days. Este lanzamiento incluye dos canciones que reinterpretan temas de Angie McMahon y John Martyn.

La primera, light dark light, es una colaboración con Angie McMahon, reinterpretando su canción Making It Through. Fred Again.. ya había sampleado a McMahon en 2021 con Angie (I’ve Been Lost), utilizando una grabación de su teléfono capturada durante uno de los conciertos de McMahon en Londres. La segunda canción, little mystery, es un homenaje a Sweet Little Mastery de John Martyn y fue adelantada durante la transmisión en directo de Fred Again.. en noviembre de 2022. Fred explicó en Instagram que little mystery fue la canción que inició el capítulo Ten Days, por lo que le parecía adecuado que fuera la última en publicarse de esta serie.

Fred Again.., cuyo nombre real es Fred Gibson, ha ganado reconocimiento por su habilidad para capturar momentos cotidianos y convertirlos en piezas musicales emotivas. Su serie de álbumes Actual Life lo catapultó a la fama, consolidándolo como uno de los productores más innovadores de la música electrónica contemporánea. Con colaboraciones con artistas como Ed Sheeran y Stormzy, Fred Again.. ha demostrado su versatilidad y talento en la industria musical.

El lanzamiento de Two More Days marca el cierre de un capítulo significativo en la carrera de Fred Again..