Han pasado siete años de silencio, pero Friendly Fires han vuelto, y lo han hecho convertidos en otra banda. El proyecto británico estrena “Lose All Your Friends”, su primer single desde Inflorescent, el álbum que ya contamos en su día que llegaba tras ocho años de espera y que en 2019 confirmó que el grupo seguía teniendo algo que decir. Ahora, con una formación reducida y un sonido más crudo, Friendly Fires reaparecen con una declaración de intenciones tan sencilla como contundente: hay que perderlo todo para volver a empezar.

Un regreso que empieza por reinventarse

La noticia que acompaña al single es tan relevante como la propia canción: Friendly Fires ya no son un trío. El grupo continúa ahora como el dúo formado por Ed Macfarlane y Edd Gibson, tras la salida del batería Jack Savidge. Lejos de frenar el proyecto, el cambio de formación parece haber sido el empujón que necesitaban: la banda define este momento como un auténtico renacimiento, y así lo dejaron caer al compartir el tema en redes sociales con un escueto «esto es solo el principio».

El proceso creativo también ha cambiado de raíz. Según explican desde su sello, LAB Records, encargado de publicar “Lose All Your Friends”, el dúo ha apostado por grabaciones caseras, más batería tocada en directo y una producción deliberadamente menos pulida que en su etapa anterior. El resultado es un sonido más humano, más orgánico y, según todas las crónicas publicadas tras la escucha, considerablemente más crudo que el pop de estadio que definió discos como Pala.

De la pista de baile al amanecer: así suena “Lose All Your Friends”

Musicalmente, “Lose All Your Friends” mantiene la vocación bailable que siempre ha caracterizado a Friendly Fires, pero la tiñe de un filtro nuevo: sintetizadores brillantes, guitarras con un punto shoegaze y un balanceo que varias publicaciones británicas han comparado con el groove desaliñado de Happy Mondays, además de ecos de LCD Soundsystem y Panda Bear en su textura más psicodélica. Es una canción pensada para la pista y para el momento exacto en que empieza a amanecer tras una noche que se ha ido de madre.

Temáticamente, el single da la vuelta a su propio título: en lugar de una advertencia, “Lose All Your Friends” es una invitación a soltar el control, tomar el camino desconocido y aceptar que perderse a veces es la única manera de encontrar el lugar al que uno pertenece realmente. La propia banda resume su filosofía en la vuelta con una frase que funciona casi como manifiesto: «A veces hay que perderlo todo para volver a empezar. Abraza el caos. Atrévete. No temas al cambio».

De “Paris” al renacimiento: dos décadas de Friendly Fires

Formados en St Albans, Friendly Fires llevan casi dos décadas siendo una de esas bandas que nunca han tenido prisa. Su álbum de debut homónimo, publicado en 2008 y nominado al Mercury Prize, los convirtió de inmediato en referencia del indie-dance británico gracias a himnos de pista como “Paris”, “Jump In The Pool” o “Skeleton Boy”, construidos sobre guitarras nerviosas, ritmos electrónicos y la voz reconocible de Macfarlane. Tres años después llegó Pala (2011), y en 2019, tras otra larga espera, publicaron Inflorescent, su tercer disco y hasta ahora su último trabajo.

Ese historial de silencios prolongados seguidos de regresos convierte “Lose All Your Friends” en algo más que un simple single suelto: es la confirmación de que, incluso reducidos a dos miembros, Friendly Fires solo vuelven cuando tienen algo que de verdad quieren contar. Siete años después de Inflorescent, y con un batería menos en la formación, el grupo demuestra que su instinto para la canción de pista sigue intacto, ahora filtrado por una manera de trabajar mucho más instintiva y menos calculada que en discos anteriores.

Los próximos pasos de la nueva etapa

El regreso de Friendly Fires no se queda solo en el estudio. La banda ha estado especialmente activa sobre los escenarios a lo largo de este verano, con actuaciones en festivales como Lovebox y Truck, además de teloneando a Two Door Cinema Club en su concierto de Cardiff Castle. La agenda no se detiene ahora: el dúo abrirá para Two Door Cinema Club en un trío de fechas en Nueva York y Boston el mes que viene, antes de subirse al cartel de Bugged Out 2026 en Londres el próximo octubre.

Por ahora, ni el sello ni la banda han confirmado un nuevo álbum, así que “Lose All Your Friends” queda como la única certeza de esta nueva etapa: la de un grupo que ha decidido despojarse de casi todo (un miembro, la producción pulida, la fórmula que le funcionó durante años) para volver a sonar como si estuviera empezando de cero.

▶ “Lose All Your Friends” — Friendly Fires | 26 de agosto de 2026 | LAB Records

¿Qué os parece este primer adelanto de la nueva era de Friendly Fires? ¿Preferís el dúo crudo y sin pulir a la banda que conocíamos anteriormente?

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