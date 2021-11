Gang Of Youths estrenan «Tend The Garden» como segundo adelanto de su tercer disco

Artista

Gang Of Youths

¿Por qué es noticia?

La banda ha anunciado un nuevo álbum titulado Angel In Realtime, previsto para el próximo 25 de febrero, con el single Tend The Garden. Este trabajo será el primer disco de la banda en casi cinco años, después de Go Farther In Lightness en 2017.

Sobre la canción y el vídeo

Tend The Garden es el cuarto avance del nuevo álbum de la banda tras The Angel Of 8th Ave., Unison y The Man Himself.

Según el líder de la banda Dave Le’aupepe, la canción está inspirada en su padre, al igual que gran parte del álbum. De hecho, el rostro de su padre adorna la portada del disco.

Gang of Youths – Tend The Garden

Tracklist del disco

01. ‘You In Everything’

02. ‘In The Wake Of Your Leave’

03. ‘The Angel Of 8th Ave.’

04. ‘Returner’

05. ‘Unison’

06. ‘Tend The Garden’

07. ‘The Kingdom Is Within You’

08. ‘Spirit Boy’

09. ‘Brothers’

10. ‘Forbearance’

11. ‘The Man Himself’

12. ‘Hand Of God’

13. ‘Goal Of The Century’

¡Te esperamos en Telegram!

¡Suscríbete a nuestro canal de Telegram y no vuelvas a perderte ninguna novedad!