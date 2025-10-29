Geologist se lanza en solitario con un disco que homenajea a sus influencias más ruidosas

Después de más de dos décadas como miembro de Animal Collective, el músico y productor Brian Weitz, conocido como Geologist, ha anunciado su primer álbum en solitario: Can I Get a Pack of Camel Lights?, que verá la luz el próximo 30 de enero de 2026 a través del sello Drag City. El disco llega acompañado por el primer adelanto, Tonic, una pieza instrumental densa y distorsionada que rinde tributo al desaparecido recinto neoyorquino Tonic, donde Geologist presenció una actuación de Keiji Haino que le marcó profundamente.

El álbum incluye colaboraciones con músicos como Alianna Kalaba, Emma Garau, Ryan Oslance, Shane McCord, Mikey Powers, Adam Lion y su compañero de banda David “Avey Tare” Portner, además de una aparición especial de su hijo Merrick Weitz en Government Job. Aunque el hurdy-gurdy fue su instrumento inicial para este proyecto, Geologist terminó optando por una fórmula inspirada en Greg Ginn: solos sobre caja de ritmos, buscando una estética más cruda y directa. El resultado es un disco que explora el drone, el ruido y la textura desde una perspectiva muy personal, con títulos como RV Envy, Pumpkin Festival o Shelley Duvall que prometen una narrativa sonora tan excéntrica como evocadora.

Animal Collective: dos décadas de psicodelia, experimentación y reinvención constante

Fundado a principios de los 2000 en Baltimore, Animal Collective es uno de los grupos más influyentes del indie experimental estadounidense. Formado por Avey Tare, Panda Bear, Deakin y Geologist, el colectivo se ha caracterizado por su enfoque libre y cambiante, donde cada miembro aporta desde su universo sonoro. Su discografía incluye álbumes clave como Sung Tongs (2004), Feels (2005), Strawberry Jam (2007) y el aclamado Merriweather Post Pavilion (2009), considerado por medios como Pitchfork y Rolling Stone como uno de los discos más importantes de la década.

A lo largo de los años, los integrantes han desarrollado carreras paralelas. Panda Bear ha lanzado varios discos solistas, como Person Pitch y Tomboy, mientras que Avey Tare ha explorado su faceta más introspectiva en trabajos como Eucalyptus y Cows on Hourglass Pond. Geologist, por su parte, ha sido el último en sumarse a esta vía individual, aunque ha participado en proyectos como A Shaw Deal junto a Doug Shaw y el supergrupo Motherfuckers JMB & Co., cuyo álbum Music Excitement Action Beauty fue lanzado en verano de 2025. Su debut solista llega como una extensión natural de su trayectoria, pero también como una declaración de independencia creativa, donde el ruido, la memoria y la familia se entrelazan en un collage sonoro profundamente personal.

