George Daniel y Oscar Farrell se sumergen en el garage hipnótico con “volc4”

El baterista de The 1975, George Daniel, vuelve a la carga con volc4, un nuevo single en colaboración con el productor londinense Oscar Farrell, publicado bajo el sello electrónico dh2, su propio proyecto fundado en 2024 como extensión de Dirty Hit. El tema, segundo de la serie tras volc3, apuesta por un ritmo garage vibrante y texturas envolventes que consolidan la química entre ambos artistas. La canción ya está disponible en plataformas digitales y ha sido presentada como parte del catálogo emergente de dh2, que también incluye trabajos de Kelly Lee Owens, Surusinghe, Sampha, Lil Silva y Daniel Avery.

El lanzamiento de volc4 llega tras un año de consolidación del sello, que ha organizado fiestas en Londres, Nueva York y Los Ángeles, además de un takeover en Glastonbury 2025 en el escenario San Remo. Daniel, que debutó como solista con Screen Cleaner en agosto de 2024, ha dejado claro que su interés no está en acaparar protagonismo: “¡Matty puede quedarse con todo!”, bromeó en una entrevista reciente, refiriéndose a su compañero de banda Matty Healy.

En lo personal, Daniel acaba de casarse con la estrella del pop Charli XCX, autora del aclamado álbum Brat. La pareja celebró dos ceremonias: una íntima en Hackney Town Hall y otra en Sicilia, con numerosos invitados conocidos del mundo de la música y el entretenimiento.

De la batería al beat: George Daniel y su expansión creativa más allá de The 1975

George Daniel ha sido desde 2012 el motor rítmico de The 1975, banda que redefinió el pop alternativo británico con una mezcla de synthpop, rock, electrónica y R&B. Su papel como productor y arreglista ha sido clave en discos como I Like It When You Sleep, for You Are So Beautiful yet So Unaware of It (2016), A Brief Inquiry into Online Relationships (2018) y Being Funny in a Foreign Language (2022). Además de la batería, Daniel ha contribuido en la programación, mezcla y producción de gran parte del catálogo del grupo, consolidándose como una figura técnica y creativa esencial.

En paralelo, Daniel ha iniciado una carrera como productor y DJ, lanzando su primer single en solitario Screen Cleaner en 2024, una pieza de dance glitch coescrita por Tove Lo y Tim Nelson (alias TimFromTheHouse). Ese mismo año fundó dh2, un sello dedicado a la electrónica experimental, con una estética que combina club culture, ambient y pop digital. El proyecto ha servido como plataforma para artistas como Kelly Lee Owens, cuyo álbum Dreamstate fue el primer gran lanzamiento del sello. Con volc4, Daniel y Oscar Farrell consolidan una colaboración que apunta a convertirse en una serie de exploraciones sonoras dentro del universo dh2, alejándose del formato banda y apostando por la libertad creativa del estudio y la pista de baile.

