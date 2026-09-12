Gilla Band han publicado «Alogia», tercer avance de su nuevo disco, Pugnello, que llegará el 25 de septiembre a través de Rough Trade Records. El tema llega acompañado de vídeo oficial, dirigido por Cuan Roche, y sigue a «Giraffe» y «Placeholder», los dos primeros adelantos del álbum.

El título no es una metáfora. Alogia es el término clínico que designa la «pobreza del habla», un síntoma negativo asociado a determinados trastornos mentales, entre ellos la esquizofrenia.

Un síntoma real, convertido en título

El cantante Dara Kiely ha explicado el origen del nombre sin rodeos: «Alogia significa pobreza del habla, vinculada a condiciones de salud mental. Me diagnosticaron esquizofrenia mientras escribía la letra. Pensé que podría dejar atrás la vieja enfermedad mental sin más, pero no fue así».

La canción documenta ese proceso sin adornos: la letra sigue a un narrador que empieza imaginando una vida ordenada y estable, antes de derrumbarse en una crisis que le lleva a repetir sílabas una y otra vez hasta llegar al propio título que da nombre al tema.

Salud mental, un hilo que atraviesa toda la discografía de Gilla Band

No es la primera vez que la banda aborda la salud mental de forma directa: ya su álbum debut, Holding Hands With Jamie (2015), giraba en gran medida en torno a las mismas cuestiones. «Placeholder», el single anterior, exploraba también los mecanismos mentales de Kiely a través de recuerdos de infancia y cultura pop de los noventa. «Alogia» no rompe esa línea: la profundiza, nombrando directamente lo que antes se sugería.

Pugnello se grabó entre 2022 y 2026 en tres estudios de Dublín —Hellfire, Yellow Door Music Studio y Sonic Studios— con el bajista Daniel Fox de nuevo al frente de la grabación y la mezcla, como ya hiciera en discos anteriores. El álbum incluye diez cortes, abriendo con «The Angelus» y cerrando con «The Gallop».

Gilla Band: de Girl Band a una de las bandas de ruido más singulares de su generación

Formados en Dublín hace más de una década, Dara Kiely (voz), Alan Duggan Borges (guitarra), Daniel Fox (bajo) y Adam Faulkner (batería) construyeron su reputación con discos como Holding Hands With Jamie (2015) y The Talkies (2019), mezclando post-punk, noise-rock e industrial en un sonido que no se parecía a ningún otro. En 2021, la banda cambió su nombre de Girl Band a Gilla Band, pidiendo disculpas por lo que reconocieron como una elección de nombre inapropiada.

Con Most Normal (2022) consolidaron ese cambio de etapa, entrando en varias listas de mejores discos del año. Desde entonces, Kiely ha compaginado la música con la pintura, Faulkner ha tocado la batería con Lankum en gira, y Fox se ha convertido en uno de los productores más solicitados del rock guitarrero irlandés, trabajando con Sprints, Lambrini Girls y Mandy, Indiana. Ahora, con Pugnello, los cuatro vuelven a estar juntos en el estudio, publicando la canción más frontal que han escrito sobre lo que atraviesa su cantante.

▶ «Alogia» — Gilla Band | 25 de septiembre | Rough Trade Records

¿Crees que nombrar un síntoma sin rodeos, en lugar de metaforizarlo, hace la canción más honesta o simplemente más incómoda?

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter, Bluesky o Telegram) o nuestro canal oficial de Whatsapp.